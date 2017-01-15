جواز السفر الإماراتي الأول عربياً وسوريا والعراق الأضعف عالميا

حلّ جواز السفر الإماراتي في المركز الأول عربياً والـ26 عالمياً في مؤشر جوازات السفر الصادر عن أرتون كابيتال لعام 2017، الذي يحق لحامله دخول 122 دولة دون تأشيرة، مقابل الكويت 81 دولة، وقطر 77، والبحرين 72، وعمان 69، والسعودية 66.

وحدّثت أرتون كابيتال، المتخصصة في البرامج الاستثمارية للإقامة والجنسية، المؤشر الذي يصنّف الجوازات الوطنية حسب الدول التي تسمح لحامليها بالدخول دون تأشيرات. وكان الجواز الألماني الأقوى عالمياً، الذي يسمح لحامله بدخول 157 دولة، والسنغافوري الأقوى آسيوياً والثاني عالمياً 156 دولة.

وحلت كل من سوريا والعراق في ادنى المؤشر لأضعف جوازات السفر، بالقدرة على السفر إلى 29 بلدا فقط لسوريا والعراق 28 بلدا، في ما أحرز الجواز الأفغاني أدنى المراتب بحوالي 23 بلدا.

شاهد المؤشر هنا

https://www.passportindex.org/comparebyPassport.php?p1=ae&s=yes

شاهد الدول التي تستقبل الإماراتيين بدون تأشيرة هنا

http://imgur.com/a/kDY3o