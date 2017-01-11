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سياحة وفنادق

فيديو: الصين تفتتح أضخم ممشى عائم

أريبيان بزنس
الأربعاء، 11 يناير 2017
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فيديو: الصين تفتتح أضخم ممشى عائم

افتتح مسؤولو السياحة في الصين أضخم ممشى عائم بطول 5.13 كم على نهر جونشو في مدينة وديان بمقاطعة قويتشو.

 

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، يُعتبر هذا الممشى المائي غاية في الروعة يمتد على مساحة أكثر من 54 ألف متر مربع، حيث يستغرق الأمر من الشخص العادي 10 ساعات لاجتيازه.

 

ويجذب الممشى المائي العائم الضخم أكثر من 200 ألف من المعدات اللازمة للعوم، وشهد حتى الآن تدفق أكثر من 60 ألف سائح إلى المنطقة منذ افتتاحه في يوم رأس السنة الجديدة، وفقا لـ Xinhua News.

 

وينتشر على طول الممشى المائي عدة مراكز للأنشطة المسلية حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من العروض الترفيهية، وكذلك المشاركة في الرياضات المائية، بما في ذلك استخدام jetpacks.

 

وفي أثناء الليل، يكون السياح على موعد مع عرض مبهر، من خلال الألعاب النارية المثيرة وانتشار الإضاءة الملونة على امتداد الممشى المائي.

 

ويعد الممشى المائي الضخم الأحدث في سلسلة مشاريع البنية التحتية للسياحة الصينية الضخمة، بما في ذلك الممر الجبلي الزجاجي في تيانمن الذي افتُتح في أغسطس/آب 2016.

 

لمشاهدة مقطع فيديو يظهر أكبر ممشى مائي يرجى الضغط هنا

 

 

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