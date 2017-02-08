إقبال كبير للتسجيل في مهرجان الطائرات الورقية في منتجعات أنانتارا في جزيرة صير بني ياس أبوظبي

تستعد منتجعات أنانتارا لمهرجان الطائرات الورقية الثاني في جزيرة صير بني ياس يوم 17 فبراير 2017 بعد نجاح كبير لأول مهرجان في فبراير 2016 مع أكثر من 250 مشتركين. وأعلنت منتجعات أنانتارا في جزيرة صير بني ياس عودة المهرجان في فبراير 2017 . وبعد 48 ساعة فقط عن إعلان تاريخ المهرجان، قام ما يقارب 100 ضيف بتسجيل إشتراكهم.

هذا المهرجان الزاخر بالحماس والتشويق يهدف أن يملىء سماء المنتجع وسبا جزر الصحراء ببألوان الطائرات الورقية الزاهية.

ويركز الحدث الذي سيبدأ في الساعة 11:00 صباحا على العائلات لصنع الطائرات الورقية الخاصة بهم لتطير بعد ذلك على شواطئ الجزيرة مع السجق المجاني والموسيقى والمرح للجميع حتى الساعة 05:00 مساء.

وسيتم توفير ترفيه للأطفال كالميني أدفنتشر بارك برعاية "ادفنتشير اتش كيو" بالإضافة الى أنشطة مجانية كركوب قوارب الكاياك والرماية والألعاب الشاطئية.

أمّا الأشخاص غير المشاركين في المسابقة، فبإمكانهم ببساطة قضاء النهار على الشاطئ ومشاهدة الطائرات الورقية وهي تحلقّ في السماء.

بإمكان النزلاء المقيمين في إحد منتجعات أنانتارا في جزيرة صير بني ياس خلال اسبوع الحدث الاستمتاع بخصم 40 % على إقامتهم مع إفطار، بالإضافة الى خصم 25 % على جميع أنشطة الجزيرة.

قم بزيارة الوقع الالكتروني -yas-bani-www.sirisland.anantara.com/kitefest2017 لمزيد من المعلومات.

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