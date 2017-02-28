إقبال متزايد على المنتجعات في نهاية الأسبوع

هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الراغبين بقضاء عطل نهاية الأسبوع في المنتجعات، ويعود ذلك إلى انتشار الوعي بنمط الحياة الصحي، إلى جانب قيام فرد من كل عشرة (9%) بتخصيص العطل للقيام بالأنشطة المتنوعة.

ووفقاً لفنادق ومنتجعات هيلتون هناك اتجاه متزايد لقضاء عطل قصيرة في المنتجعات لإشباع الرغبة بالقيام بمغامرات مصغرة تتخللها علاجات السبا ومرافق الاستجمام.



في هذا السياق قال أندرياس لاكنر، نائب رئيس هيلتون لإدارة العلامة التجارية في المنطقة: "شهدنا تغيرا كبيرا منذ افتتاح أول منتجعاتنا الدولية، عندما قصصنا شريط افتتاح هيلتون الكاريبي في بورتوريكو عام 1949. وأصبحت الإجازات القصيرة اتجاها متزايد الانتشار كما هو الحال مع السياحة العلاجية، حيث يريد الضيوف الاستفادة من كل شيء في مكان واحد."

"ونحن نعلم أن الوقت أصبح أكثر قيمة من ذي قبل بالنسبة لضيوفنا، لذا توفر منتجعاتنا الحل الأمثل. سواء كان ذلك للقيام برحلات ريفية في الصباح، أو لعب الجولف في فترة ما بعد الظهيرة، أو السباحة والاستجمام في السبا قبيل العشاء. يود الضيوف تجريب مختلف الخبرات أثناء عطلة نهاية الأسبوع الواحدة. ومع زيادة أعداد الرحلات الجوية الميسور التكلفة، أصبح من السهل زيارة أي من منتجعات هيلتون الراقية الموزعة حول العالم".



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يقوم مرتادو المنتجعات عادة بحجز رحلة لمدة تصل إلى أربعة أيام لقضاء عطل نهاية الأسبوع، ويريدون القيام بمجموعة متنوعة من المغامرات الصغيرة في الجوار إلى جانب الاستفادة من مرافق المنتجعات.



ومن الجدير بالذكر أن منتجعات هيلتون تقع في أشهر الوجهات العالمية، وهي تقدم لضيوفها تجارب شخصية متخصصة ضمن بيئة مستوحاة من الوسط المحلي، ليتمكن الضيوف من حجز عطلة سريعة للاسترخاء وتجديد حيويتهم والتمتع بالمغامرة.

