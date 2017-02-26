البحرين تتوقع 15.8 مليون سائح العام المقبل﻿

يشهد قطاع السياحة في البحرين نمواً ملحوظاً ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 1 مليار دولار بحلول عام 2020، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة قبيل انعقاد فعاليات معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2017) في مركز دبي التجاري العالمي 24-27 أبريل 2017.

فقد سجلت مملكة البحرين زيادة في عدد الزوار القدامين بنسبة 8.4٪ في الربع الثالث من العام 2016 ليصل العدد إلى أعلى مستوياته عند 1.4 مليون سائح خلال شهر أغسطس. وبفضل جهود هيئة البحرين للسياحة والمعارض تتوقع المملكة استقبال 15.8 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2018، أي بزيادة قدرها 36.2٪ على الأرقام الحالية، مما سيحقق الهدف المنشود بوصول قيمة قطاع السياحة في البلاد إلى 1 مليار دولار بحلول العام 2020.

وبهذا السياق قال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: "تتشارك هيئة البحرين للسياحة والمعارض مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص خلال الأشهر الأخيرة. وبدأت النتائج بالفعل، حيث تُشغل الهيئة حالياً سبعة مكاتب تمثيلية رسمية في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الأسواق في أوروبا وآسيا والاستمرار بالتعاون مع مختلف الفنادق وشركات السياحة وخطوط الرحلات البحرية لتحقيق أهدافها".

وسيتعزز هذا النمو الهائل بفضل قطاع الترفيه والمتوقع أن ترتفع قيمته بنسبة 4.3٪ سنوياً لتصل إلى 1.2 مليار دينار بحريني في العام 2026. وسترتفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 10.6٪ في العام 2015 إلى حوالي 13٪ في العام 2026.

وسيساهم مشروع تطوير مطار البحرين الدولي البالغ تكلفته 1.1 مليار دولار بمضاعفة قدرة استيعابه من 7 مليون إلى 14 مليون مسافر سنوياً بحلول الربع الثاني من العام 2020. وتشير تقديرات مؤسسة "إس تي آر جلوبال" إلى وجود 12,641 غرفة فندقية حالياً بالإضافة إلى 4،187 غرفة إضافية من المقرر إطلاقها وهو ما يمثل زيادة قدرها 33.1٪ على مدى السنوات القادمة.

وستسجل مملكة البحرين حضوراً قوياً في معرض سوق السفر العربي 2017 بالشراكة مع عدد من العارضين المشاركين وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز الفنادق والوجهات الترفيهية وفرص الاستثمار المتاحة. وتشمل الجهات البحرينية المشاركة وزارة الثقافة و"سيبر" و"فرحات انترناشيونال تورز أند ترافيل" وفندق الخليج – البحرين"، وذلك بالإضافة إلى تواجد "فندق فور سيزونز خليج البحرين" و"فندق سوفتيل زلاق البحرين" في المعرض.

وبهدف تلبية الطلب المتوقع، تسمل خطط هيئة البحرين للسياحة والمعارض للعام 2017 الاستثمار في سوق الترفيه مع التركيز على الجوانب التراثية والثقافية وتجديد الشواطئ واستهدف الرحلات البحرية السياحية، فضلاً عن افتتاح مول الأفنيوز البحرين.

وأضاف بريس بالقول: "يسلط معرض سوق السفر العربي هذا العام الضوء على تجارب السفر المميزة، وتعد مملكة البحرين خير مثال على ما يمكن أن يقدمه هذا القطاع مع الاستثمارات المخصصة لتجديد منطقة سوق المنامة التراثي والمشاريع التطويرية في باب البحرين".



