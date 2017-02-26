مجموعة فنادق ومنتجعات جنة تنوي افتتاح 3 فنادق جديدة هذا العام

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات جنة عن تحقيق نتائج قوية بنسبة نمو تزيد على 14 % في عام 2016.

ونجحت المجموعة في مطلع فبراير الجاري في افتتاح منتجع و فلل "ميناء العرب" في رأس الخيمة و تتطلع إلى افتتاح مشاريع فندقية جديدة هذا العام في عدد من مدن دولة الامارات من ضمنها "جنة بلايس سيتي سنتر" في ابوظبي , وفندق "جنة – دبي كريك" بمنطقة الخور في دبي و فندق "جنة – رأس الخور" في الشارقة.

وقام محمد بن عبد العزيز بن ربيع المهيري رئيس مجموعة الربيع في ابوظبي، والشريك في مجموعة "جنة للفنادق والمنتجعات" بزيارة مقر المجموعة واطلع على المشروعات الجديدة لهذا العام في ضوء الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة .

وقال المهيري " نتطلع لتحقيق أهداف خطة مجموعة جنة بالتوسع و نمو العلامة التجارية خارج دولة الامارات العربية المتحدة "

وأضاف قائلا " تهدف المجموعة للتوسع في المرحلة المقبلة بحيث ترتفع عدد ملكياتها الى 33 فندق و منتجع بحلول عام 2022 في عدد من دول الشرق الأوسط.

من جانبه قال نعمة عماد درويش الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة: "أحرزت دولة الإمارات تقدما كبيرا لتكون وجهة أكثر استدامة من خلال تنويع الموارد الاقتصادية و للاستثمار بقطاعات أخرى ابرزها السياحة والترفيه ".

وأضاف قائلا: "يتطلع فريق عمل المجموعة إلى المرحلة المقبلة و التي ستميز علامة جنة التجارية حيث ستشهد المجموعة توسعا كبيرا في الأعوام القادمة نظرا لنمو سوق السياحة والسفر ولنجاحها في جذب اعداد كبيرة من الضيوف والنزلاء من جميع أنحاء العالم".



