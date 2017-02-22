رقم قياسي من الفنادق سيتم افتتاحها في السعودية في 2017

ستشهد المملكة العربية السعودية افتتاح 68 فندقًا جديدًا و 29033 غرفة فندقية في شتى أرجاء مدنها الكبرى في عام 2017؛ وهو ما يسجّل رقمًا قياسيًا، حسبما ورد في تقرير جديد.



ومن المنتظر أن تكون الرياض وجدة والخبر ومكة المكرمة أكثر المناطق ازدحامًا بمشاريع تطوير الضيافة في المملكة، وفقًا لتقرير النظرة العامة على إنشاءات الفنادق في السعودية والذي أصدرته توب هوتيل بروجيكتس وأعدته حصريًا لمعرض الفنادق بالمملكة العربية السعودية ٢٠١٧.

ومن بين الفنادق الكبرى الجديدة، التي يُتوقع افتتاحها في شتى أرجاء المملكة في العام الجاري، نذكر أسماء فندق أصيلة روكو فورتيه (الربع الأول من 2017)، وفندق تايم القريات (الربع الثاني من 2017)، وفندق نوبو الرياض (الربع الثاني من 2017)، وفندق سويس بل هوتيل الخبر (الربع الأخير من 2017)، وفندق أبراج كدي المنتظر بشدة، والذي سيصبح أكبر فندق في العالم من حيث طاقته الاستيعابية التي تبلغ 10آلاف غرفة عند افتتاحه في الربع الأخير من 2017، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.



وفي معرض تعليقه على هذا الموضوع، قال جون سوزارا، مدير معرض تجهيزات الفنادق بالمملكة العربية السعودية الذي ستنعقد فعالياته بجدة في أبريل المقبل: "يتطور مشهد الضيافة في السعودية بمعدل سريع، ويمثل ٢٠١٧ عامًا مثيرًا على وجه الخصوص. ومن المتوقع افتتاح أكبر فندق في العالم - أبراج كدي - في مكة المكرمة، في حين تدخل علامات تجارية جديدة إلى السوق، بهدف تسخير إمكانات المملكة في هذه الفترة من النمو الكبير لقطاعات السياحة والضيافة والترفيه في أعقاب إطلاق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ للسعودية".

وتندرج كلٌّ من نوبو هوسبيتاليتي وفنادق روكو فورتيه ضمن العلامات التجارية الدولية التي ستدخل إلى السوق السعودي لأول مرة هذا العام.



ويعتبر فندق أصيلة من مجموعة فنادق روكو فورتيه ، الذي سيتم افتتاحه الذي سيتم افتتاحه يوم 12 مارس 2017، المنشأة الفندقية الأولى لمجموعة الفنادق الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط. ويقع الفندق في قلب مدينة جدة، ويتضمن 147 غرفة و 63جناحًا، إلى جانب 94 جناحًا سكنيًا إضافيًا، موزّعة على برجين كبيرين. وتعتبر الأجنحة السكنية أول شقق سكنية مفروشة بالكامل في السعودية.

ومتحدثًا عن قرار مجموعة الفنادق ذات الشهرة العالمية لإضافة جدة إلى قائمتها المذهلة من المنشآت الفندقية الدولية والتي تشمل فنادق في مدن مثل لندن وأدنبرة وميونخ وروما، قال كريستيان رينز، نائب الرئيس لشؤون المبيعات في روكو فورتيه هوتيلز: "كان من المهم بالنسبة لنا أن نحظى بوجود في منطقة الشرق الأوسط؛ لأن لدينا قاعدة عملاء كبيرة تأتي من هذه المنطقة، ولا سيما من المملكة العربية السعودية".



وأضاف كريستيان أن: "المملكة العربية السعودية لديها الكثير لتقدمه، وآمل أن تتيح البلاد مجالاً أكبر للسياحة الدولية الوافدة؛ إذ يمثل التاريخ والفن وثقافة الطهي والطابع الودي للسعوديين تجربة مذهلة، وأنا متأكد من أن الكثير من المسافرين سيعجبون بها. وتعتبر جدة في حد ذاتها مدينة آخذة في التطور بسرعة كبيرة جدًا، ولقد شهدنا نموًا كبيرًا في هذه المدينة على مدار السنوات القليلة الماضية. ونحن متفائلون جدًا بأن فندق أصيلة سيحظى بالشهرة قريبًا باعتباره واحدًا من أفضل الفنادق في المنطقة".

ويحتفل معرض تجهيزات الفنادق بالمملكة العربية السعودية، الذي تقام فعالياته في جدة، بدورته الخامسة في عام 2017 مع استمرار الحدث في تحقيق النمو جنبًا إلى جنب مع سوق الضيافة المزدهر بالمملكة.



وفي فعالياته التي تنعقد في الفترة من 4 إلى 6 أبريل 2017 بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، يزوّد المعرض المتخصصين في المجال ممن يعملون على المئات من مشاريع الضيافة قيد التنفيذ في شتى أرجاء المملكة بفرصة مثالية لاستعراض وشراء كل ما يلزم لبناء وتطوير وصيانة الفنادق والمطاعم.

وحدّد كلٌّ من الميس العربية الجهة المنظمة للمعرض ودي إم جي إيفنتس الجهة المشاركة في التنظيم القطاعات الرائجة هذا العام على أنها التقنيات، والتجهيزات الداخلية، والفنادق والمطاعم والمقاهي. ومن المنتظر أن يأتي العارضون إلى جدة من شتى أرجاء المملكة وحول العالم. وتشمل الأسماء الكبيرة التي أكدت مشاركتها بالفعل في هذا الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام كلاً من أونيتي، وهي شركة إسبانية متخصصة في تقديم الأنظمة الإلكترونية للتأمين ووصول النزلاء، ومجموعة سيزا الإيطالية، وبانتا، وهي شركة كويتية متخصصة في الأثاث، والجفالي للمعدات الفنية من السعودية.



وتجدر الإشارة إلى أن معرض تجهيزات الفنادق بالمملكة العربية السعودية ستنعقد فعالياته في مكان مشترك لأول مرة في عام 2017 مع معرض الأحجار والأسطح بالمملكة العربية السعودية، الذي يعتبر المعرض الوحيد في المملكة الذي يختص بربط مواد الأسطح الداخلية والخارجية بصنّاع القرار المعنيين بتحديد مواصفاتها وشرائها.



