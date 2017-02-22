مهرجان "ألوها أبوظبي" يعود لإحياء شاطئ الراحة بأجوائه الساحرة



مع اقتراب موسم الربيع، يعود مهرجان "ألوها أبوظبي"، واحد من أكثر المهرجانات شعبية في العاصمة، بشكل أكبر وفعاليات أروع، لتنطلق فعالياته يوم 28 مارس وستستمر حتى 1 أبريل من العام الجاري، وذلك في بلازا شاطئ المنيرة بشاطئ الراحة، أول مشروع تطويري على الواجهة البحرية في أبوظبي.

وبالشراكة بين الدار العقارية، و"وايز ميديا العالمية"، سيجمع المهرجان الذي سيستمر على مدى خمسة أيام أفراد العائلة والأصدقاء في مكان واحد ليحتفلوا معا بموسم الربيع من خلال الاستمتاع بالتسوق، وأروع المطاعم والأنشطة الترفيهية، فضلا عن الاستمتاع بالإطلالة الخلابة لمنظر الساحل المطل على الخليج العربي.

وسيستضيف المهرجان أفضل المواهب الموسيقية والفنانين والعارضين الموهوبين. كما سيضم المهرجان منصات لبيع ألذ المأكولات الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى عرض أكثر من 60 علامة تجارية محلية لمصممي الأزياء الذين سيستعرضون أروع التصاميم والإكسسوارات وأكثرها ابتكارا . والجدير بالذكر أن معظم المشاركين في هذه الفعالية من مواطني دولة الإمارات.

كما سيقدم المهرجان باقة من العروض الضوئية والنارية والموسيقى الرائعة لضيوف المنيرة، الذين بإمكانهم أيضا الاستمتاع بمجموعة من الرياضات المائية التي سيتم استضافتها على الشاطئ.

وتعليقا على هذه المناسبة، قال مصطفى المرزوقي، المدير العام لمجمعات التجزئة في الدار العقارية: "يعد التفاعل مع أفراد المجتمع وتقديم أفضل أساليب الحياة لهم من أهم المحاور التي ترتكز عليها استراتيجية وخطة قطاع التجزئة في شركة الدار العقارية، الأمر الذي يعكسه استضافة مهرجان "ألوها أبوظبي". حيث يقدم المهرجان فرصة للسكان والزوار والمسثمرين للتفاعل والانخراط في بيئة حيوية من الفعاليات الشيقة والممتعة. ويعد بلازا شاطئ المنيرة بشاطئ الراحة الوجهة المثالية لاستضافة هذه الفعاليات، وذلك لتماشي بيئة الشاطئ التي تتمتع بها منطقة المنيرة مع أجواء وروح المهرجان."

ومن جهتها، قالت زهرة آل علي، مدير تسويق بشركة الدار العقارية: "يسرنا استضافة مهرجان "ألوها أبوظبي" للعام الثاني على التوالي، وبعد ردة الفعل الإيجابية التي تلقاها المهرجان من المشاركين والزوار في العام الماضي، قررنا أن نضاعف حجم المهرجان، حيث سنقوم باستقطاب الزوار في هذا العام من خلال استضافة باقة أوسع من الخدمات والفعاليات الجديدة، بالإضافة إلى العروض والعلامات التجارية التي ستقدم تجربة استثنائية من التسوق والمطاعم والأنشطة الترفيهية للزوار. ومن جهة أخرى، وعلى ضفاف الساحل، سيتمكن الضيوف بالاستمتاع بممارسة الرياضات المائية التي ستقدم لهم تجربة فريدة ومليئة بالمغامرات."

والجدير بالذكر أن كلمة ألوها تعني "مرحبا" و"مع السلامة" بلغة جزر هاواي، والتي تجسد روح العائلة والمودة والاحتفالات التي تنعقد في بلازا شاطئ المنيرة. كما أنه ليس هناك أي رسوم للدخول للزوار والعامة، وسيتم توفير مواقف سيارات مجانية في المنطقة الخارجية لبلازا شاطئ المنيرة.

ومن موقعها المتميز بين العاصمة أبوظبي وجزيرة ياس، تم تطوير جزيرة المنيرة بطريقة توفر إطلالة خلابة على المياه الزرقاء للخليج العربي، ويتمتع المجمع السكني بمميزات عدة أهمها القناة المائية التي تفصل جزيرة المنيرة عن اليابسة. ويضم المشروع التطويري أبراج سكنية، وفلل سكنية مطلة على الشاطئ، بالإضافة إلى وحدات التاون هاوس ومباني المكاتب التجارية. كما يضم المشروع مجموعة من المقاهي والمطاعم المطلة على الواجهة البحرية ومناطق التنزه التي توفر فرصة للسكان والزوار للاستمتاع بوقتهم.



