لعشاق الطبيعة.. 5 أماكن غير اعتيادية تستحق الاكتشاف

تعوّد السياح حول العالم إلى السفر لأماكن معينة تشتهر بها السياحة ولكن مع وجود العديد من البلدان الفريدة والغير متداولة في قائمة السياحة، ستجعل من سفرك أكثر إمتاعاً ومغامرة.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، هنا قائمة مقدمة من خبراء السفر بهوليداي مي لأكثر 5 أماكن مذهلة فريدة تستحق الزيارة هذا العام.

1. خطوط نازكا، البيرو:

يعتبر هذا المكان تحفة فنية غامضة، حيث صنفتها اليونسكو في قائمة التراث العالمي. وتتألف هذه المنطقة من سلسلة من النقوش الصخرية القديمة والتي تمثل الإنسان والحيوان والطيور والزواحف. ولم يتم معرفة الهدف الأساسي وراء هذه الرسوم ولا كيفية نقشها.

2. البحيرة الوردية، استراليا:

بحيرة هيلير المشهورة بالبحيرة الوردية نظراً للون مياهها الغريب والفريد. وتقع البحيرة في استراليا الغربية وقد أذهلت جميع العلماء بغموضها. يرجح أغلبهم أن هذا اللون تشكل بسبب الملوحة العالية للماء وصبغة أنشأتها البكتيريا الموجودة في قشور الملح.

3. تلال الشوكولا، الفلبين:

تقع تلال الشوكولا في مقاطعة بوهول في الفلبين وتتكون من تشكلات جيولوجية مذهلة من الحجر المغطى بالعشب. يتحول العشب الذي يغطي التلال إلى لون يحاكي لون الشوكولا في موسم الجفاف. هنالك ما يقارب 1776 من التلال موزعة على مساحة 50 كيلو متراً مربعاً وهي مقترحة لتكون في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

4. سالار دو أويوني، بوليفيا:

واحدة من أكبر مجمعات الملح حول العالم تقع في جنوب غرب بوليفيا، المنطقة الغير ساحلية في أمريكا الجنوبية. تشكلت هذه المنطقة المدهشة بعد تحولات عدة في بحيرات غنية بالأملاح. تتميز المنطقة بأراضيها المستوية والسماء الصافية وتعد واحدة من أجمل الأماكن على كوكب الأرض إضافة إلى كونها مصدر جذب سياحي شهير في أمريكا الجنوبية.

5. ممر العمالقة، ايرلندا الشمالية:

هو تشكل جيولوجي معقد من أعمدة البازلت المتداخلة والتي تشكلت بعد نشاط بركاني وحمم بركانية منصهرة. يرتبط المكان بالعديد من مظاهر الفولكلور الأيرلندي والشخصيات الأسطورية. أدرجت تحت قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1986 وتعد الآن من أهم أسباب جذب السياح في ايرلندا الشمالية. تشتهر المنطقة أيضاً بمشهد غروب شمسها الرائع وطبيعتها الخلابة.

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