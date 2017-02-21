أكبر منتجع في العالم للسيدات فقط في الدوحة

جري مجموعة لانغام للضيافة مفاوضات لافتتاح فندق ومنتجع للسيدات فقط في الدوحة، وتنوي مجموعة لانغام بناء الفندق في لوسيل ليضم أكبر منتجع ( سبا) في العالم و 238 غرفة و90 شقة فاخرى مفروشة وسيفتتح في نهاية 2018 بحسب روبرت وارمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة لانغام للضيافة.

وكشف وارمان لأريبيان بزنس أن مجموعته تجري حاليا مفاوضات مع صاحب عقارات في الدوحة لافتتاح منتجع للسيدات فقط في لوسيل، وقال موضحا : “نتطلع لبناء فندق على الأغلب أن يكون في الدوحة وقد يكون في لوسيل ليضم أكبر منتجع ( سبا) للسيدات في العالم”. وأضاف أن المجموعة التي مقرها سنغافورة، تنوي افتتاح منتجع لها في نخلة الجميرا في دبي وفندق فاخر في لوسيل في الدوحة وفندق في جدة، وآخر في أبو ظبي وفندق في سلطنة عمان.



ومن المقرر افتتاح فندق ذا لانغام، في جدّة في صيف 2018، وهو يحتلّ مركزاً استراتيجياً وسط المدينة مقابل مجمّع تسوّق جديد، ويتميّز بإطلالات بانورامية على المدينة والكورنيش