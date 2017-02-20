استمتع بـ حديقة الواقع الإفتراضي للحيونات في دبي أكواريم﻿

أعلنت "إتش تي سي"، عن مساهمتها بدور شريك الأجهزة للمبادرة التعليمية الإفتراضية والمتمثلة بحديقة الواقع الإفتراضي للحيوانات للحفاظ على الأنواع المهددة بالإنقراض والتي ترعاها "إعمار للترفيه" في دبي أكورايم وحديقة الحيوانات المائية في دبي مول.

وبالتعاون مع "إعمار للترفيه"، إحدى الشركات التابعة ل"إعمار العقارية"، توفر "إتش تي سي" جهاز الواقع الإفتراضي HTC Vive للزوار لغرض التمتع بتجربة فريدة من نوعها عبر التفاعل مع الحيوانات المهددة بالإنقراض ضمن بيئتهم المحيطة بإستخدام تقنية الواقع الإفتراضي والتي ستتيح للزوار استكشاف هذا العالم من خلال الصور والرسوميات إلى جانب شريط الأداء الحي والمعروفة بlive-action footage.

وتعليقاً على الشراكة، قال نيكيتاس غليكاس، رئيس شركة "إتش تي سي" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "إلى الأن، إستطاع جهاز HTC Vive تصدر القائمة من ناحية توفير أفضل مستوى تجارب تقنية الواقع الإفتراضي للمبادرات التي تقام مثل مبادرة حديقة الحيوانات الإفتراضية، ونؤمن أن هذه التقنية سيكون لها إستخدامات غير محدودة، وستجد مكاناً واسعاً لاستخدامها ضمن قطاعات التعليم والترفيه وحتى القطاعات الصناعية المتخصصة"

وأضاف: "سعداء بتعاوننا مع شركة إعمار للترفيه وويفر في هذه المبادرة الهادفة، ونأمل أن نعزز عملية إيصال هذه التجربة الممتعة إلى المنطقة عبر تكوين شراكات مع مختلف رواد الصناعات الأخرى"

ويشار أن جهاز HTC Vive أحد التقنيات الرائدة والتي أحدثت نقلة نوعية في عالم الألعاب وسرد القصص، وقد صنفه المراقبون المختصون في مرتبة تعلو كثيراً عن المنافسة. ويتيحHTC Vive لمستخدميه عيش تجربة ثلاثية أبعاد فريدة من نوعها وذلك عبر الجمع بين قدرات استشعار الحركة ودقة الرسوم لتشكل عالم إفتراضي غني بالمتعة والاستكشاف.

هذا ويمكن الحصول على جهاز HTC Vive في الإمارات العربية المتحدة عبر شرائه من متاجر أكسيوم تيليكوم وجيكي جيمز وشرف دي جي وفيرجن ميغا ستور بسعر 3,299 درهم إماراتي. ويرفق HTC Vive بسماعات الرأس، وجهازي تحكم يدوي، وقاعدتي المزامنة اللاسلكية. كما سيتوفر للمستخدمين عند شرائه اثنين من أشهر تطبيقات ألعاب الواقع الافتراضي وهي Call of Starseed و Zombie Training Simulator.