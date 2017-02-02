Arabian business
سياحة وفنادق

فنادق سنترال: 3 فنادق جديدة بدبي ضمن خططها التوسعية

أريبيان بزنس
الخميس، 2 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
فنادق سنترال: 3 فنادق جديدة بدبي ضمن خططها التوسعية

أعلنت فنادق سنترال عن خطط للتوسع من خلال ثلاث فنادق جديدة من المقرر افتتاحها في دبي خلال العام 2017 لتزيد من تواجدها بشكل سريع.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قال أحمد على عبد الله الأنصاري، رئيس مجلس إدارة فنادق سنترال، كاشفاً النقاب عن المشروعات القادمة للمجموعة في منطقتي النخلة والخليج التجاري إن "2017 عام مثير جدا لنا إذ نفتتح ثلاث فنادق رائعة في تعاقب سريع. هذا التوسع الهائل سوف يرفع ما نملكه حاليا من غرف من 524 غرفة إلى 1200 ويعكس التزامنا بخدمة احتياجات ضيوفنا بقيمة عظيمة في أماكن بديعة مثل النخلة والخليج التجاري".

 

وحول تفاصيل المشروعات الجديدة المقرر افتتاحها عام 2017، قال عمار كنعان، مدير عام فنادق سنترال، إن "فندق الخليج التجاري يقع في حي برج خليفة ويضم284 غرفة ومن المتوقع أن يستقبل ضيوفه الأوائل خلال الربع الثالث من 2017، يعقبه فندقان آخران يضمان 208 و204 غرفة على التوالي في النخلة. الفنادق الثلاثة تحمل أربع نجوم وتكتمل بخطى سريعة".

 

وبحسب البيان، نجحت فنادق سنترال بسرعة في ترسيخ مكانتها كمجموعة إدارة فنادق طيبة السمعة في الإمارات العربية المتحدة بفندقها الأول "أجنحة فرست سنترال الفندقية القائم في البرشاء هاتس (تيكوم) على مقربة من شارع الشيخ زايد. يضم الفندق 524 شقة فندقية مجهزة بأحدث الخدمات، ويوفر للمسافرين أفضل ضيافة عربية في قلب دبي. وبناء على هذا النجاح الهائل، تستعد العلامة التجارية لتوسيع تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي مستهدفة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كأسواق رئيسية للنمو.

 

وقال الأنصاري "بالإضافة إلى هذه التطورات الجارية، هدفنا أن نضيف خمس فنادق أخرى إلى مجموعتنا الرائعة من الفنادق عام 2018 لتوفير اختيارات وفرص أعظم لضيوفنا، شركائنا وحملة أسهمنا. نحن نخوض مفاوضات متقدمة لثلاث مشروعات رائعة في المملكة العربية السعودية فضلا عن فندقين في الإمارات العربية المتحدة. هذه الإنجازات تستهدف وضع فنادق سنترال في مكانة تؤهلها لمواصلة النجاح في السنوات القادمة".

 

 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

يورك برانديس مديرا عاما جديدا لفندق باب القصر أبو ظبي

"الدار العقارية" تستضيف "قمة المستثمرين في قطاع الفنادق" في السادس من فبراير بأبوظبي

ساويرس يدرس مشروعاً فندقياً في جزيرة نخلة "جبل علي" بدبي

بالصور : افتتاح فندق "إيبيس ون سنترال" في دبي

تعليقات

المزيد في سياحة وفنادق

يورك برانديس مديرا عاما جديدا لفندق باب القصر أبو ظبي

ميلانيا ترامب تنعش السياحة في سلوفينيا

"الدار العقارية" تستضيف "قمة المستثمرين في قطاع الفنادق" في السادس من فبراير بأبوظبي

سكن مجاني لضحايا قرار ترامب من رئيس شركة تأجير بيوت حول العالم

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السعودية تحذر مواطنيها بفرنسا من الاقتراب من متحف اللوفر

مصدر: المشتبه به في هجوم متحف اللوفر بباريس مصري

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »