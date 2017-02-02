فنادق سنترال: 3 فنادق جديدة بدبي ضمن خططها التوسعية

أعلنت فنادق سنترال عن خطط للتوسع من خلال ثلاث فنادق جديدة من المقرر افتتاحها في دبي خلال العام 2017 لتزيد من تواجدها بشكل سريع.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قال أحمد على عبد الله الأنصاري، رئيس مجلس إدارة فنادق سنترال، كاشفاً النقاب عن المشروعات القادمة للمجموعة في منطقتي النخلة والخليج التجاري إن "2017 عام مثير جدا لنا إذ نفتتح ثلاث فنادق رائعة في تعاقب سريع. هذا التوسع الهائل سوف يرفع ما نملكه حاليا من غرف من 524 غرفة إلى 1200 ويعكس التزامنا بخدمة احتياجات ضيوفنا بقيمة عظيمة في أماكن بديعة مثل النخلة والخليج التجاري".

وحول تفاصيل المشروعات الجديدة المقرر افتتاحها عام 2017، قال عمار كنعان، مدير عام فنادق سنترال، إن "فندق الخليج التجاري يقع في حي برج خليفة ويضم284 غرفة ومن المتوقع أن يستقبل ضيوفه الأوائل خلال الربع الثالث من 2017، يعقبه فندقان آخران يضمان 208 و204 غرفة على التوالي في النخلة. الفنادق الثلاثة تحمل أربع نجوم وتكتمل بخطى سريعة".

وبحسب البيان، نجحت فنادق سنترال بسرعة في ترسيخ مكانتها كمجموعة إدارة فنادق طيبة السمعة في الإمارات العربية المتحدة بفندقها الأول "أجنحة فرست سنترال الفندقية القائم في البرشاء هاتس (تيكوم) على مقربة من شارع الشيخ زايد. يضم الفندق 524 شقة فندقية مجهزة بأحدث الخدمات، ويوفر للمسافرين أفضل ضيافة عربية في قلب دبي. وبناء على هذا النجاح الهائل، تستعد العلامة التجارية لتوسيع تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي مستهدفة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كأسواق رئيسية للنمو.

وقال الأنصاري "بالإضافة إلى هذه التطورات الجارية، هدفنا أن نضيف خمس فنادق أخرى إلى مجموعتنا الرائعة من الفنادق عام 2018 لتوفير اختيارات وفرص أعظم لضيوفنا، شركائنا وحملة أسهمنا. نحن نخوض مفاوضات متقدمة لثلاث مشروعات رائعة في المملكة العربية السعودية فضلا عن فندقين في الإمارات العربية المتحدة. هذه الإنجازات تستهدف وضع فنادق سنترال في مكانة تؤهلها لمواصلة النجاح في السنوات القادمة".