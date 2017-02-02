يورك برانديس مديرا عاما جديدا لفندق باب القصر أبو ظبي

أعلن فندق باب القصر عن تعيين يورك برانديس بمنصب المدير العام للفندق، والذي أفتتح حديثاً على كورنيش أبوظبي .

وباشر برانديس في إدارة عمليات الفندق ذو الخمس نجوم والذي يضم 677 غرفة و جناح فاخر ومرافق بمواصفات فندقية عالمية .

واعربب برانديس عن سعادته بهذا التعيين قائلاً : "يسرني الانضمام إلى فريق عمل هذه العلامة التجارية الحديثة في أبوظبي و العودة إلى الإمارات مرة اخرى ".

و أضاف قائلا: "أعتقد بأن خبرتي الدولية ستضفي على فندق باب القصر بشكل إيجابي ليتمكن فريق العمل بتوفير إقامة مميزة للضيوف و النزلاء".

يكمن سر نجاح يورك برانديس في تنفيذه للعديد من الخطط الاستراتيجية لتطوير خدمة الضيوف و ضمان الأفضل دائما.

بدأ برانديس، وهو ألماني الجنسية مسيرته المهنية في عام 1993 في دبي حيث تصل خبرته إلى 34 عاما في قطاع الضيافة و إدارة المأكولات والمشروبات، و تم تعيينه لأول مرة كمدير عام في عام 2000 لمنتجع "أناسا".

انتقل إلى سلطنة عمان في عام 2006 ليكون مديرا عاما لفندق "شذي مسقط" لمدة 11 عاما و كان عضوا في مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة منذ عام 2008 وتمكن برانديس من تطوير مطعم الشاطئ ومنتجع صحي جديدين وترميم ممتلكات عديدة للفندق بعد إعصار "جونو". تم ترقيته إلى نائب رئيس عمليات "جي اتش ام" في سنغافورة في عام 2014 ليكون مسؤولا عن 6 فنادق.



