Arabian business
سياحة وفنادق

يورك برانديس مديرا عاما جديدا لفندق باب القصر أبو ظبي

أريبيان بزنس
الخميس، 2 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
يورك برانديس مديرا عاما جديدا لفندق باب القصر أبو ظبي
يورك برانديس

أعلن فندق باب القصر عن تعيين يورك برانديس بمنصب المدير العام للفندق، والذي أفتتح حديثاً على كورنيش أبوظبي  .
وباشر برانديس في إدارة عمليات الفندق ذو الخمس نجوم والذي يضم 677 غرفة و جناح فاخر ومرافق بمواصفات فندقية عالمية .
واعربب برانديس عن سعادته بهذا التعيين قائلاً : "يسرني الانضمام إلى فريق عمل هذه العلامة التجارية الحديثة في أبوظبي و العودة إلى الإمارات مرة اخرى ".
و أضاف قائلا: "أعتقد بأن خبرتي الدولية ستضفي على فندق باب القصر بشكل إيجابي ليتمكن فريق العمل بتوفير إقامة مميزة للضيوف و النزلاء".
يكمن سر نجاح يورك برانديس في تنفيذه للعديد من الخطط الاستراتيجية لتطوير خدمة الضيوف و ضمان الأفضل دائما.
بدأ برانديس، وهو ألماني الجنسية مسيرته المهنية في عام 1993 في دبي حيث تصل خبرته إلى 34 عاما في قطاع الضيافة و إدارة المأكولات والمشروبات، و تم تعيينه لأول مرة كمدير عام في عام 2000 لمنتجع "أناسا".
 انتقل إلى سلطنة عمان في عام 2006 ليكون مديرا عاما لفندق "شذي مسقط" لمدة 11 عاما و كان عضوا في مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة منذ عام 2008 وتمكن برانديس من تطوير مطعم الشاطئ ومنتجع صحي جديدين وترميم ممتلكات عديدة للفندق بعد إعصار "جونو". تم ترقيته إلى نائب رئيس عمليات "جي اتش ام" في سنغافورة في عام 2014 ليكون مسؤولا عن 6 فنادق.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

2.7 مليار درهم عوائد فنادق أبوظبي في النصف الأول

أبوظبي تعتزم استقطاب مليوني نزيل لفنادقها هذا العام

بالصور : أفضل الفنادق الفاخرة حول العالم لعام 2017

80% معدل إشغال فنادق بأبوظبي خلال الربع الأول

تعليقات

المزيد في سياحة وفنادق

فنادق سنترال: 3 فنادق جديدة بدبي ضمن خططها التوسعية

ميلانيا ترامب تنعش السياحة في سلوفينيا

"الدار العقارية" تستضيف "قمة المستثمرين في قطاع الفنادق" في السادس من فبراير بأبوظبي

سكن مجاني لضحايا قرار ترامب من رئيس شركة تأجير بيوت حول العالم

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

شركة الاتصالات السعودية وطيران الإمارات من بين "أكثر العلامات التجارية قيمة"

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »