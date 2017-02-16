افتتاح مركزين لطلبات التأشيرة إلى الدنمارك في دبي وأبوظبي

أصبح بإمكان المقيمين في الإمارات العربية المتحدة تسجيل البصمة وتقديم طلباتهم للحصول على تأشيرة إلى الدنمارك في مراكز طلبات التأشيرة التي أطلقتها القنصلية الملكية الدنماركية العامة في دبي والسفارة الملكية الدنماركية في أبوظبي.

وقد تم إطلاق هذه المراكز لتعزيز الراحة وتسهيل العملية على المتقدمين بالطلبات. وقد افتتحت السيدة ميريتي جول ، سفيرة الدنمارك في الإمارات العربية المتحدة وقطر، المركز في دبي في حفلٍ أُقيم يوم 15 فبراير 2017. ويقع المركز في وافي مول، الطابق 2، فالكون المرحلة الثانية، أمّ هرير 2، دبي.

أمّا المركز في أبوظبي فيقع في الطابق 25، برج شاينينج، شارع مبارك بن محمد، بجوار الخالدية مول، أبوظبي. وقد بدأ العمل بتوفير الخدمات في المدينتين يوم 15 يناير 2017.

وبهذه المناسبة قال السيدة ميريتي جول، سفيرة الدنمارك في الإمارات العربية المتحدة وقطر: "يسرّني إعلان افتتاح مراكز طلبات التأشيرة الجديدة في دبي وأبوظبي. لقد تمّ اختيار شركة "في إف إس جلوبال" لإدارة مراكز طلبات التأشيرة إلى الدنمارك بكل عناية استناداً إلى فعاليتها المعترف بها ونهجها المهني. لأنه يهمّ الدنمارك أن تتم معالجة طلبات التأشيرة بمهنية عالية".

وتحتلّ الإمارات العربية المتحدة المركز الرابع في الشرق الأوسط والـ33 في العالم التي تتوفر فيها مراكز طلبات التأشيرة إلى الدنمارك والتي تتولى إدارتها شركة "في إف إس جلوبال". من جانبه قال فيناي مالوترا، مدير العمليات - الشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة "في إف إس جلوبال"، "ضمن التزامنا المتواصل بتوسيع نطاق الشبكة العالمية لمراكز طلبات التأشيرة إلى الدنمارك، نفخر باستقدام خدمات سلسة ومتقنة لطلبات التأشيرة إلى المقيمين في الإمارات والمسافرين إلى الدنمارك. نحن واثقون بأنّ المراكز التي تم افتتاحها حديثاً في أبوظبي ودبي ستوفر خدماتٍ عالية المستوى لتعزيز تجربة طلبات التأشيرة للمتقدمين بالطلبات. كما يشرّفنا أن نكون جزءاً من تطوّر قطاع السفر بين الدولتين، سواء لغرض العمل أو الترفيه".





