ماريوت الفرسان أحدث فندق يفتتح في أبوظبي

افتتحت فنادق ماريوت فندقها الثاني في أبوظبي، فندق ماريوت الفرسان. يحتوي الفندق على 400 سرير، وهو من فئة الخمس نجوم ويمتاز بلمسات راقية وتصميم مبدع، مع مناظر خلابة وتجارب جديدة تجذب مختلف المسافرين سواء كانت رحلتهم بغرض العمل أو الترفيه.

وتبلغ المساحات المخصصة للاجتماعات في فندق ماريوت الفرسان 612 متراً مربعاً، وهي مصممة لتستوعب كافة الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات الرسمية والاجتماعية مهما بلغ حجمها. وقد جُهزت "صالة الفرسان" وغرفة "كرم" للاجتماعات وقاعة اجتماعات مجالس الإدارات بأحدث التقنيات الرفيعة وشاشات اللمس المصممة خصيصاً لقاعات المؤتمرات. تبلغ مساحة صالة الفرسان 450 متر مربع ويمكنها أن تستقبل ما يصل إلى 400 شخص، ويمكن تكييفها بسهولة لاستضافة مختلف أنواع المناسبات، من اجتماعات الأعمال الرسمية إلى حفلات العشاء والزفاف.

ويتضمن سبعة أنماط مختلفة من غرف النوم العصرية المصممة بعناية، بمساحات واسعة تبدأ من 42 متراً مربعاً وحتى 212 متراً مربعاً، يتميز العديد منها بإطلالات لا تضاهى على بحيرة التزلج والسباقات المائية في المنتجع الرياضي، أو على مركز الفروسية والاصطبلات وملعب البولو. وتوفر كل غرفة أجواء منعشة ووسائل راحة حديثة وتقنيات مبتكرة لضمان الراحة والتواصل طوال مدة إقامتك. وتلبي الخدمة الشخصية وتعدد لغات المضيفين وتطبيق الاستقبال الإلكتروني جميع احتياجات الضيوف.

ويمكن تهيئة وترتيب الصالات والمساحات المخصصة للمناسبات لاستيعاب الاجتماعات الصغيرة أو المناسبات الكبرى، مع تخصيص طاقم من الموظفين والمخططين لكل مناسبة، بما يحقق مفهوم فنادق ماريوت الخاص بالاجتماعات: توفير "لقاءات مفعمة بالحياة". كما تضم ردهة الفندق أماكن منفصلة لتواصل المنظمين ولعقد الصفقات، بشكل يضمن الراحة والخصوصية في أي وقت.

يحتوي الفندق أيضاً على مساحة خارجية واسعة للمناسبات تضم شرفة مفتوحة في الهواء الطلق تتسع إلى 1000 شخص، وتقع في الجزء الأمامي من الفندق وتحيط بها منطقة مفتوحة للطهي ومستلزماته ومسبحاً أولمبياً بطول 50 متراً.

وتوجد ستة مطاعم عالمية المستوى تلبي كافة الأذواق والأمزجة، من أرقى المطابخ العصرية الحديثة إلى الطهي الموسمي والتفاعلي وفي مختلف أوقات اليوم. وتقدم المطاعم والبارات للزوار أجواء فريدة تماماً، سواء كانوا يرغبون بمتابعة آخر المناسبات الرياضية أو تناول المشروبات المنعشة مع زملاء العمل.

وقد تم بناء فندق ماريوت الفرسان حديثاً ونال عدداً من الاعتمادات البيئية، تشمل الألواح الشمسية والعديد من المزايا المستدامة الأخرى.

وفي هذه المناسبة قال ريتشارد بليكلي، المدير العام للفندق: "يمثل افتتاح هذا الفندق علامة بارزة ومؤثرة لشركة ماريوت إنترناشيونال في أبوظبي. وقد أقيم فندق ماريوت الفرسان ضمن منتجع رياضي مذهل ما يضيف بعداً ملهماً ورفيعاً لرحلات ونشاطات الأعمال، سواء كانت تهدف لبناء فرق العمل، أو لحضور الاجتماعات والمناسبات الكبرى، أو لمجرد الاستمتاع بتجربة استرخاء مختلفة بالكامل بعد انتهاء مهمة العمل. لا توجد مرافق تضاهي فندق ماريوت الفرسان في أي منتجع آخر، فهو وجهةٌ فريدة ضمن العاصمة الإماراتية المتألقة".

يقع فندق ماريوت الفرسان أبوظبي على بعد عشر دقائق فقط عن المطار، داخل مدينة خليفة النابضة بالحياة والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من جميع الأنحاء، وتحديداً في قلب منتجع الفرسان الرياضي الدولي.