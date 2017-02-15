فندق باب القصر: ازدهار السياحة في أبوظبي يعطينا فرصاً قوية للنمو

قال برانديس يورك المدير العام الجديد لفندق باب القصر إن ازدهار القطاع السياحي في إمارة أبوظبي يعطينا فرصاً قوية للنمو وتحقيق معدلات إشغال مرتفعة.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قال "يورك" في تصريح بمناسبة توليه منصبه الجديد إن إمارة أبوظبي مقبلة على طفرة سياحية كبرى خاصة بعد افتتاح المتاحف العالمية في السعديات , مشيراً إلى أن المقاصد السياحية المتنوعة في الإمارة تجعلها وجهة رئيسية على مستوى المنطقة .

وتوقع مزيداً من الإشغال في الموسم الحالي نظرا للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التي تشهدها العاصمة أبوظبي, وأشاد بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وقال المدير العام لفندق باب القصر "يعد الحفاظ على الطابع العربي في الفندق أمر مهم للغاية لنجاحنا وسنركز على الصورة التي يمثلها الفندق وهي التراث المغربي والشرق أوسطي الغني".

وأضاف قائلاً "تتركز قوتنا على الطابع الاستثنائي الذي توفره منتجاتنا، ويعتبر الفندق أحد أهم الوجهات الحديثة في سوق الضيافة الإماراتية، ونخطط لتنفيذ حملة ترويجية على مستوى العالم تستهدف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وأستراليا وأوروبا".

وأوضح أن فريق عمل الفندق سوف بمعرض سوق السفر العالمي الذي سيقام في برلين خلال الفترة بين 8 و12 مارس/آذار 2017 ومعرض سوق السفر العربي بدبي نهاية ابريل 2017 لتسويق العلامة التجارية الحديثة في أبوظبي، بقوله "تعتبر هذه المعارض العالمية مهمة جداً للترويج لمزايا باب القصر ولمقابلة الخبراء والمهنيين في مجال الضيافة والسياحة لتوقيع اتفاقيات مع وكالات السفر وغيرهم من الشركاء الاستراتيجيين".

وبحسب البيان، تصل خبرة "يورك" الدولية إلى أكثر من 23 عام حيث كان مدير عام ونائب رئيس عمليات مجموعة فنادق "جي إتش إم" في سنغافورة وكان مسؤولاً عن تطوير علامة مجموعة فنادق ثانوس التجارية، ويتطلع إلى جعل فندق باب القصر وجهة رائدة في دولة الإمارات.

ويتميز فندق باب القصر بهندسته المعمارية وديكوره الداخلي المغربي الأصيل وبخدمات الضيافة العربية ليحظى الضيوف ورجال الأعمال والسياح المقيمين بتجربة استثنائية.

ويشمل الفندق العديد من التصاميم الداخلية الاستثنائية كالجدران المصممة على الطراز المغربي والقباب الكبيرة التي تسمح بدخول ضوء الشمس وتعم رائحة العود في الفندق ويرتدي الموظفون الزي المغربي التقليدي لضمان حصول النزلاء والضيوف على الإقامة الفاخرة. يطل الفندق على العديد من المعالم البارزة في أبوظبي مثل قصر الإمارات والخليج العربي وكورنيش أبوظبي.