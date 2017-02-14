وزارة الإسكان السعودية تعلن عن 15 ألف منتج سكني الأربعاء

تعلن وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية، ظهر يوم غد الأربعاء، أولى دفعات المنتجات السكنية الجديدة البالغ عددها 280 ألف منتج سيتم تخصيصها على دفعات شهرية عام 2017 الجاري.
وقالت صحيفة "سبق" السعودية إنه سيتم إعلان الدفعة الأولى عبر مؤتمر صحفي يعقده المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني وإدارة الفروع بوزارة الإسكان الأمير سعود بن طلال بن بدر، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف.
ومن المقرر أن تشمل الدفعة الأولى نحو 15 ألف منتج، تشمل تسليم منتجات سكنية (وحدات - أراض)، وتخصيص وحدات سكنية، وقروض تمويلية من صندوق التنمية العقارية.
ومن المتوقع أن تراوح الدفعة الأولى من القروض التي سيقدمها صندوق التنمية العقارية، بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، بين 5 آلاف و6.5 ألف قرض تمويلي.
يُشار إلى أن الصندوق العقاري سيُطلق مع إعلان الدفعة الأولى، آلة حاسبة يتمكّن من خلالها مَن على قوائم انتظار الصندوق معرفة نسب أحقيتهم من دعم الفوائد التي سيقوم بها الصندوق.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية كل منتصف شهر ميلادي خلال العام الجاري 2017، تسليم وتخصيص منتجات سكنية من ضمن الـ 280 ألف منتج التي تمّ التعهد بتوزيعها وتخصيصها خلال هذا العام.المزيد من أخبار السعودية
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