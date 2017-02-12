40% زيادة السياح السعوديين إلى سويسرا

كشف والتر لوزر مدير المشاريع لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بهيئة لوزان للسياحة ، ان عدد السياح الخليجيين الي مدينة لوزان السويسرية سجل ارتفاعاً بنسبة 20% العام الماضي مقارنة بعام 2015 . وذكر في بيان صحافي اليوم بمناسبة الجولة التي قام ضمن وفد سويسري الى دولة الامارات والسعودية وقطر والبحرين الاسبوع الجارى، ان عدد السياح السعوديين الى لوزان سجل ارتفاعاً بنسبة 40% العام الماضي .

واوضح انه تم خلال هذه الجولة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون وابرام العقود مع عشرات وكالات السياحة والسفر في الدول الخليجية التي قام بزيارتها ضمن الوفد السياحي السويسري .

وتوقع ان ترتفع معدلات الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الي لوزان هذا العام بنسبة 25% هذا العام نظراً للتوسع في بناء الفنادق والشقق الفندقية بشكل يناسب السياح الخليجيين .

وقال ان هيئة سياحة لوزان قررت بدء برامج الفعاليات والترفيه لموسم الصيف القادم بدءاً من يونيو حتي نهاية سبتمبر 2017 .

واشار الى ان مدينة لوزان تستعد لاطلاق اكثر من 450 فعالية ترفيهية بمناسبة عطلات الصيف خلال تلك الفترة لاتاحة الفرصة للعائلات لقضاء اجمل العطلات .

واوضح ان اضخم اكواريوم في القارة الاوروبية سيتم افتتاحه في لوزان خلال شهر يونيو 2017 ويشكل مع المتحف الاولمبي امام بحيرة لوزان ومتحف شارلي شابلن قرب لوزان افضل الاماكن لقضاء العطلات الصيفية .

وذكر ان فندق" رويال سافوي لوزان " الذي افتتح حديثا في لوزان جاهز لاستقبال الضيوف الخليجيين ويضم 196 غرفة وجناحا فاخرا ولوبي ملكي وصالون للسيجار ونادي صحي سبا على مساحة 1500 مترا مربعا .

وحول عدد الفنادق في المدينة قال ان لوزان تضم حاليا 67 فندقا و3900 غرفة فندقية اخري في حين تصل معدلات الاشغال سنويا الي 86% .

وبين ان الاحصائيات توضح ارتفاع عدد السياح الخليجيين حيث ينفق المواطن الخليجي عموما 530 فرنكا سويسريا في اليوم الواحد وبهذا يحتل مواطنو دول المجلس المرتبة الأولى من حيث مستوى الانفاق اليومي على مستوى سياح العالم .

ويذكر ان لوزان تقع في قلب أوروبا وهي رابع اكبر مدينة في سويسرا لديها جميع المقومات الأساسية لقضاء عطلة مريحة ، وتطل مدينة لوزان علي بحيرة جنيف، وهي أكبر بحيرة طبيعية في أوروبا الغربية مما يوفر للوزان مناظر بانورامية رائعة عبر جبال الألب السويسرية والفرنسية بجوار كروم العنب في منطقة لافو كما انها تبعد 40 دقيقة فقط عن مطار جنيف الدولي، وهي عاصمة مقاطعة كانتون التي تتمتع ببيئة سياسية مستقرة وأجواء آمنة .