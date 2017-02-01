ميلانيا ترامب تنعش السياحة في سلوفينيا

(رويترز) - أظهرت أرقام أولية لمكتب الإحصاءات الوطني أن قطاع السياحة في سلوفينيا شهد انتعاشة لمجرد أنها مسقط رأس السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب.

وقفزت أعداد السياح الأمريكيين الذين يبيتون ليلة واحدة بنسبة 15.4 في المئة في ديسمبر/كانون الأول وبنسبة 10.2 في المئة خلال العام 2016 بأكمله.

وزاد العدد الإجمالي للسياح من جميع الجنسيات الذين يبيتون ليلة واحدة في سلوفينيا بنسبة 7.6 في المئة إلى نحو 11.1 مليون سائح في 2016 مقابل زيادة نسبتها 7.2 في المئة في 2015.

وارتفع إجمالي عدد السياح الأجانب بوجه عام بنسبة 10.3 في المئة على مدى العام وجاء معظم الزوار من إيطاليا والنمسا وكرواتيا وألمانيا وصربيا.

وتأمل حكومة سلوفينيا أن تساعد السياحة في تعزيز الاقتصاد الذي تشير التوقعات إلى أنه سينمو بنسبة 2.9 في المئة هذا العام مقابل نحو 2.3 في المئة في 2016.