1.6 مليار دولار خسائر الولايات المتحدة من السياح المكسيكيين

قدرت فوربس خسائر الولايات المتحدة من السياح المكسيكيين بحوالي 1.6 مليار دولار وأشار التقرير إلى ان قرابة 7% هي مقدار خسارة السياح المكسيكيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية أي ما يعادل مليار و600 مليون دولار من الإنفاق المباشر لهؤلاء. ويحذر خبراء أن صدارة الولايات المتحدة ضمن الوجهات السياحية تواجه تهديدا حقيقيا بعد عقود طويلة.

يرى كثيرون أن هذا الحال حصل بسبب سياسات الهجرة والجدل السياسي حول القضية مع الصرامة في تنفيذ منع الأجهزة الإلكترونية وتعامل سلطات المطار مع المسافرين، كما تنتشر تأويلات كثيرة حول حرب تجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك بحسب دوغلاس كويمبي وهو خبير سفر وسياحة في مؤسسة الأبحاث فوكس رايت Phocuswright.

وتثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف المكسيك بعد إجراءات عديدة مثل نيته بناء جدار حدودي مع المكسيك فضلا عن توقيعه مرسومين يهدفان إلى تحديد أسباب العجز التجاري الأمريكي والمسؤولين عنه؛ سعيا منه إلى تحقيق هدفه المعلن بحماية العمالة الأمريكية من عواقب العولمة والتبادل التجاري الحر عبر مراجعة لقواعد التجارة العالمية.

وكان المكسيكيين أبرز المستهدفيين من تصريحات ترامب النارية. فقد شنّ أعنف التصريحات ضد المكسيك في حزيران الفائت، حين قال: "حين ترسل لنا المكسيك أشخاصا، لا ترسل الافضل، بل من يتسببون بمشاكل ويجلبون معهم المخدرات والجريمة، وهم أيضا مغتصبون". ومن أبرز التصرحيات التي أدلها عن الهجرة خلال حملته الانتخابية، ما قاله من مدينة فينيكس في ولاية أريزونا الجنوبية: "سأرحّل ملايين المهاجرين بعد ساعة واحدة على تولّيّ منصب الرئيس". وكان يجدد مرارا تعهده ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك مؤكدا أن "على المكسيك دفع تكاليف إنشاء هذا الجدار الذي سيمتد على طول 3 آلاف كيلومتر."