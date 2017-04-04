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سياحة وفنادق

سوق الضيافة السعودي سيصل إلى 4.3 مليار دولار في 2017

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 إبريل 2017
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سوق الضيافة السعودي سيصل إلى 4.3 مليار دولار في 2017

من المتوقع أن تصل قيمة سوق الفنادق بالمملكة العربية السعودية إلى 4.29 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وفقًا لتقرير جديد.


وكانت الأرقام الجديدة قد تم الكشف عنها كجزء من تقرير قيمة سوق الفنادق، الذي أعدته يورومونيتور إنترناشيونال قبل تدشين معرض الفنادق بالمملكة العربية السعودية ومعرض الأحجار والأسطح بالمملكة العربية السعودية؛ وهما معرضان تجاريان رئيسيان سيتم افتتاحهما اليوم في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.
وتنعقد فعاليات الدورة السنوية الخامسة من معرض الفنادق في موقع مشترك لأول مرة هذا العام مع معرض الأحجار والأسطح بالمملكة العربية السعودية؛ ما يعكس نمو سوق إنشاءات الضيافة في المملكة، حيث يتوقع أن يتوجه الآلاف من الزوّار المحليين والدوليين إلى مدينة جدة لاستعراض وشراء أحدث منتجات الضيافة ومواد الأحجار المتاحة في الأسواق الدولية.


وفي هذا الإطار، قال نيكولا كوسوتيتش، مدير الأبحاث في شركة يورومونيتور إنترناشيونال: "على مدار الأعوام الخمسة الماضية، ارتفعت قيمة سوق الفنادق في المملكة العربية السعودية بشكلٍ مطرد من ٤,٢% إلى ٦,٤%. ونحن نتوقع أن نشهد معدلات نمو مماثلة على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع تحقيق معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو ٤,٥%".


ومن أبرز العوامل التي تدفع عجلة هذا النمو رؤية السعودية ٢٠٣٠؛ وهي خطة طموحة وضعتها الحكومة بهدف أن تصبح المملكة الدولة العربية الرائدة؛ ما أدى إلى طفرة في الإنشاءات في شتى أنحاء البلاد.


وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، أشار تقرير من بي إن سي، تم إعداده بتكليف من معرض الأحجار والأسطح بالمملكة العربية السعودية، إلى أن هناك حاليًا ٤٠٢٥ مشروعًا إنشائيًا عملاقًا قيد التنفيذ في شتى أنحاء المملكة تصل قيمتها مجتمعة إلى ٧٢٥,٨ مليار دولار أمريكي.
وقد تم ضخ نحو ٣٥٠ مليار دولار أمريكي من تلك القيمة في المشاريع الإنشائية بالمناطق الحضرية، حيث يجري تنفيذ أكثر من نصف عدد (٢٨٠٤) تلك المشاريع. وتشهد صناعات النفط والغاز في السعودية استثمارات بقيمة ٨٨,٤ مليار دولار أمريكي، في حين تتجاوز قيمة مشاريع التطوير الجارية في النقل والمرافق والمنشآت الصناعية ٢٩٠ مليار دولار أمريكي في المجمل.


وفي فعالياته التي تعقد لأول مرة هذا العام، سيسهل معرض الأحجار والأسطح بالمملكة العربية السعودية عمليات شراء الأحجار والرخام والأرضيات التجارية التي يقدمها كل من المورّدين المحليين والدوليين إلى المصمّمين والمعماريين ومديري المشاريع العاملين في السعودية ممن يعنون بالمشاريع الإنشائية الكبرى التي يجري تنفيذها على قدم وساق.
وجدير بالذكر أن معرض الفنادق بالمملكة العربية السعودية ومعرض الأحجار والأسطح بالمملكة العربية السعودية ستقام فعالياتهما على مدار ثلاثة أيام - من ٤ إلى ٦ أبريل - في مركز جدة للمنتديات والفعاليات. وتنظم المعرضين شركة الميس العربية بالتعاون مع شركة دي إم جي إيفنتس في موقع مشترك، ويمكن حضور فعاليات المعرضين مجانًا.

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