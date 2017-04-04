أفضل 6 أماكن لمشاهدة النجوم حول العالم

إذا كنت من هواة السياحة وتود القيام بتجربة سفر بعيدة عن التسوق والنشاطات وإكتشاف البلدان والمأكولات الجديدة، ما رأيك بالسفر لمراقبة النجوم والكواكب في سماء الليل الصافية والاستمتاع بجوٍ هادىءٍ في أجمل المناطق حول العالم!

إذا أحببت التجربة، فهذه قائمة مقدمة من خبراء السفر في هوليداي مي بأفضل الوجهات لرصد النجوم:

1. صحراء أتاكاما، تشيلي:

واحدة من أكثر الأماكن جفافاً على الكرة الأرضية (حيث يصلها فقط 1 ملم من المطر كل سنة)، وتعد هذه الصحراء منطقة خالية من الغيوم حيث بإمكانك مشاهدة منظر السماء الصافي. ومع ارتفاعها الذي يقدر ب 8.200 قدم، تكون هي الوجهة الأمثل لمراقبة النجوم.

قم بزيارة مرصد بارانال واستمتع بمشهد رائع لسماء نصف الكرة الأرضية الجنوبي. كما لديك كامل الحرية في اختيار المبيت في فندق فخم أو التخييم تحت أضواء النجوم.

2. تينيريف، جزر الكناري، اسبانيا:

إلى جانب كونها وجهة سياحية شعبية بفضل شواطئها الجميلة وجبالها البركانية، أصبحت تينيريف واحدة من أفضل المواقع حول العالم لمراقبة السماء والنجوم وذلك بسبب انخفاض نسبة التلوث وبالتالي صفاء السماء بالليل.

جرب مرصد تينيريف الشهير أو يمكنك ببساطة التخييم في حديقة تيد الوطنية (والتي لقبت بأفضل وجهة سياحية لرصد النجوم) للاستمتاع بمشاهدة درب التبانة.

3. كيري، ايرلندا:

تعد مقاطعة كيري الايرلندية أحدث إضافة لقائمة Gold Tier International Dark Sky Reserves حول العالم. مع إطلالتها على معالم طبيعية مدهشة كالجبال الممتدة على جانبها ومياه المحيط الأطلسي على الطرف الآخر، كيري المكان الأجمل للاسترخاء والتمتع بمنظر السماء الشاسعة.

يمكنك البحث عن المنازل التي تستقبل الضيوف أو الكارفانات المجهزة لمراقبة النجوم في سماء كيري.

4. هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية:

على ارتفاع مايقارب 14.000 قدم فوق مستوى سطح البحر، تحمل قمة جبل مونا كيا البركاني معها خطراً كبيراً لدرجة التجمد أو الإصابة بداء المرتفعات، لكن ومع ذلك، فالمشهد في الأعلى يستحق تلك التجربة! إضافة إلى أتاكاما، يعد هذا البركان الخامد جنة لكل العلماء وهواة هذا المجال.

لا تنسى زيارة سنتر مونا كيا باكراً (يغلق الساعة 10 مساءً) أو قم بتجربة تخييم لاتتكرر في حديقة هالياكالا.

5. أوراكي مونت كوك، نيوزيلندا:

إلى جانب كونها مقصداً سياحياً، تعد هذه البلاد الجبلية موطن Aoraki Mackenzie Dark Sky Reserve أكبر منطقة لمراقبة السماء حيث تمتد حوالي 1.700 ميلاً مربعاً.

6. غالاوي فوريست بارك، اسكتلندا:

في غالاوي فوريست بارك، أول وجهة للملكة المتحدة لمراقبة السماء، يمكنك الحصول على نظرة سماوية لأكثر من 7000 نجم وأبراج وكواكب.





