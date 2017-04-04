أبرز الشخصيات العالمية تشارك في مؤتمر كوندي ناست للفخامة

يتوافد الى سلطنة عمان بدءاً من اليوم كوكبة من أهم المتحدثين وكبار الشخصيات العالمية للمشاركة في مؤتمر كوندي ناست للفخامة الذي ينعقد يومي الأربعاء والخميس (5-6 أبريل) في منتجع شانغريلا بر الجصة مسقط، حيث سيتضمن المؤتمر العديد من المناقشات وأوراق العمل التي ستلقي الضوء بشكل أساسي على قطاع الفخامة ونموه على مستوى العالم، حيث يأتي في نسخته الثالثة التي تستضيفها السلطنة بعنوان "الفخامة الأخاذة، إستكشاف طريق الحرير الجديد".

ومن أبرز المشاركين في هذا المؤتمر سوزي مينكيز، رئيسة التحرير لمجلة فوغ العالمية ، ورائدة مؤتمر كوندي ناست العالمي للفخامة الذي إبتكرت فكرته في عام 2000م في باريس. وتعتبر سوزي من أكثر الشخصيات الملهمة في عالم الموضة والفخامة، وتصل عبر كتاباتها من خلال قنوات كوندي ناست الاعلامية المختلفة الى أكثر من ٣١ مليون قارئ شهرياً حول العالم.

كما يشارك المصمم اللبناني العالمي الشهير ايلي صعب في الموتمر، ويمتلك ايلي صعب عدة ورش تصميم فخمة حول العالم في بيروت وباريس وميلان، وقد اكتسب شهرة عالمية بعد تصميمه فستان الممثلة الامريكية هال بيري في حفل جوائز الاوسكار للعام ٢٠٠٢. وتملك العلامة التجارية لايلي صعب فروعا لها في مختلف المدن حول العالم كبيروت ودبي والدوحة وباريس ولندن وجنيف وهونج كونج ومدن أخرى حول العالم.

ومن شبكة فيسبوك وانستجرام- أبرز منصات التواصل الإجتماعي العالمية- ستشارك مورين أولاولي، رئيسة قسم الفخامة بموقع فيسبوك وانستجرام، حيث يناقش المؤتمر تأثير التكنولوجيا الحديثة على قطاع الموضة والفخامة، ودور منصات التواصل الاجتماعي في نشر الاتجاهات الحديثة في عالم الموضة والفخامة. وتنحدر أولاولي من أصول نيجيرية وتعتبر من الرائدات في عالم الموضة، من خلال عملها في موقع فيسبوك العالمي.

ومن الهند يشارك المصمم العالمي الهندي مانيش أرورا ضمن أبرز المتحدثين بالمؤتمر، وقد عمل مانيش كمدير ابداعي للملابس النسائية في دار الأزياء العالمية الفرنسية الشهيرة باكو رابان ، كما دشن مانيش مجموعة المجوهرات الخاصة به في العام ٢٠١٢ بالتعاون مع مجموعة أماربالي الايطالية، وتتضمن مجموعة من القلائد والعقود والأساور النسائية المميزة.

أما بالنسبة لرواد الموضة المحليين، تشارك المصممة أمل الرئيسي، مصممة الأزياء العمانية ومؤسسة دار الأسيل للموضة في الموتمر، وقد قامت أمل بتأسيس أعمالها قبل عشر سنوات من خلال تطويرها لعدد من الأزياء التقليدية العمانية ومزجها بالأفكار العالمية، لإضفاء لمسة مميزة عليها تجمع بين الماضي والحاضر.

بالإضافة الى ذلك، سيشارك في المؤتمر صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا الجهني عبد العزيز، رئيسة تحرير مجلة فوغ العربية، ونور فارس، مؤسسة مجوهرات نور فارس، وجوناثان نيوهاوس، رئيس مجلس إدارة كوندي ناست العالمية، وصوفي هاكفورد، من مفكري المستقبل في مجال الموضة والفخامة.

يشارك في تنظيم المؤتمر لى جانب مؤسسة كوندي ناست العالمية مجموعة من المؤسسات العمانية الرائدة وهي: وزارة السياحة والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) والطيران العماني والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، وبنك مسقط، وسرايا بندر الجصة والشركة العمانية لادارة المطارات والسوق الحرة مسقط وشركة كيمجي رامداس.

ولأول مرة تستضيف منطقة الشرق الأوسط حدثا عالمياً من هذا النوع، حيث تم اختيار السلطنة لتكون المحطة الثالثة لاستضافة هذا الحدث العالمي المرموق. ويأتي المؤتمر هذا العام تحت شعار "الفخامة الأخاذة: استكشاف طريق الحرير الجديد". ويستمد هذا المؤتمر قوته من قدرته على التأثير الجماعي على الناشرين من خلال المعرفة والرؤية ومن خلال شبكة لا تضاهى من الصحفيين الذين سيساهمون في نشر الاتجاهات الحديثة للموضة لقراء المطبوعات التي تصدرها المؤسسة. ويبحث مؤتمر كوندي ناست العالمي للفخامة هذا العام في تغير مفهوم "الفخامة". وتعتبر هذه الاوقات هامة جدا في قطاعي الفخامة والموضة، حيث تم اختيار السلطنة لمناقشة هذه المواضيع لتميزها بالجمال الطبيعي والإستقرار والفخامة، وموقعها المتفرد في قلب طرق التجارة العالمية.

وتتميز سلطنة عمان بتاريخها الثري، وثقافتها ذات الجذور العميقة، ويعتبر هذا الحدث منصة مثالية لعرض التنوع الثقافي العماني في مجال الموضة وأسلوب الحياة العصري. بالإضافة الى ذلك، سيعمل المؤتمر على ابراز رواد الاعمال العمانيين في هذا المجال وسيوفر لهم فرصاً للالتقاء برواد الموضة العالميين للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

كوندي ناست هي مؤسسة إعلامية عالمية تأسست في عام ١٩٠٩ ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. وتقوم المؤسسة بإصدار مجلات ومواقع الكترونية ومحتوى الكتروني عالي الجودة، وبوصولها الى اكثر من ٣٤٠ مليون قارئ حول العالم في ١٢٨ سوق عالمي، يتضمن سجل المؤسسة عددا من المطبوعات الأكثر تأثيرا حول العالم، منها مجلة فوغ ، فانيتي فاير ، جلامور ، برايدز ، سيلف، جي كيو ، كوندي ناست ترافيلر ، ألور ، اركيتيتشورال دايجست ، وايرد ، دبليو وغيرها. وبالإضافة الى إصدارها ل١٤٣ مجلة وأكثر من ١٠٠ موقع الكتروني، تدير مؤسسة كوندي ناست سلسلة مطاعم وعددا من المؤسسات التعليمية. وتقوم كوندي ناست للترفيه بصناعة الأفلام وبرامج التلفاز ومحتوى الفيديو الفاخر. وقد أقيمت النسخة الاولى لمؤتمر كوندي ناست العالمي في مدينة فلورنسا الايطالية في العام ٢٠١٥، بينما أقيمت النسخة الثانية في مدينة سول الكورية الجنوبية في العام ٢٠١٦ .

الموقع الإلكتروني للمؤتمر:

http://www.cniluxury.com