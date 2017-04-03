هيلتون توسع محفظتها الفندقية في السعودية

يفتتح فندق مكة هيلتون للمؤتمرات، التابع لهيلتون العالمية، أبوابه في مكة المكرمة ، لتضيف هيلتون فندقًا جديدًا إلى محفظتها المتنامية في منطقة الشرق الأوسط. ويضم الفندق الجديد أكبر مركز للمؤتمرات في المدينة بإطلالات مهيبة على المسجد الحرام.



وبهذه المناسبة، قال أندرياس لاكندر، الرئيس الإقليمي، ومدير علامة هيلتون: "يمثل مكة هيلتون للمؤتمرات الفندق الثاني عشر في المملكة العربية السعودية التابع لهيلتون. ومع أكثر من 30 فندقًا قيد الإنشاء، تشكل السعودية الحاضن لخطتنا التطويرية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ونحن نتطلع لتعزيز خدمات الضيافة في أنحاء المملكة والتي تميزنا بها عبر الزمن".

يلبي الفندق أغراض الاجتماعات والمناسبات الصغيرة والكبيرة، إذ تتوفر في الفندق أكبر قاعة من دون أعمدة في مكة وتستوعب ما يصل لـ 1600 شخص. كما يتميز الفندق بوجود أول وأكبر مركز للمؤتمرات في المدينة، إلى جانب ثمان قاعات لاجتماعات العمل واجتماعات مجالس الإدارة مجهزة لتلبي كافة الأغراض.

ويضم الفندق ثلاثة مطاعم ومقهى تتيح للضيوف التمتع بخيارات واسعة من المطابخ العالمية.



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يقدم مطعم "المصطفى"، الذي يفتتح أبوابه طوال اليوم، بوفيه من المأكولات العالمية ضمن أجواء أنيقة. بينما يقدم مطعم "أزور" مأكولات من المطبخ الهندي والماليزي، أما مطعم "صحتين" فيقدم مأكولات من المطبخ اللبناني، ويمكن للضيوف التمتع بتناول مأكولات خفيفة ضمن أجواء غير رسمية في مقهى "المُلتقى".

من جهته قال مارك علاف، المدير العام لفندق هيلتون مكة للمؤتمرات: "نحن سعداء باستقبال الضيوف الباحثين عن أماكن إقامة في قلب مكة المكرمة".



وأضاف: "يقدم مكة هيلتون للمؤتمرات تجربة إقامة عصرية في واحدة من المدن التي تضم أهم الأماكن الأثرية في العالم. كما يضم الفندق قاعات واسعة ومركز للمؤتمرات، مشكلًا الخيار الأمثل للاجتماعات والمناسبات الكبيرة والصغيرة".



ويحتوي فندق مكة هيلتون للمؤتمرات على 764 غرفة بتصميم عصري مزودة بحمامات واسعة، من ضمنها 90 غرفة تنفيذية، و25 جناحًا تنفيذيًا، و16 جناحًا فندقيًا بإطلالات على الحرم المكي. كما سيتنسنى للضيوف الدخول إلى مركز اللياقة البدنية المفتوح طوال اليوم والذي يشتمل على أحدث المعدات والأجهزة الرياضية.



ويشارك فندق مكة هيلتون للمؤتمرات في هيلتون أونرز برنامج ولاء النزلاء الحائز على جوائز، والذي يغطي 14 علامة فندقية تابعة لهيلتون. ويتيح البرنامج للأعضاء، الذين يحجزون عبر منصات هيلتون المفضلة، الاستفادة من ميزات تشمل أساليب سداد مرنة يسمح لهم باختيار مزيج من النقاط والنقود لحجز إقاماتهم، وتخفيض حصري وخدمة واي فاي مجانية. كما يستطيع الضيوف استخدام أداوت رقمية متوفرة حصريًا عبر تطبيقات الهاتف يمكن للأعضاء من خلالها اخيار الغرفة وتسجيل الدخول.



