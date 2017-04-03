"أكور" تبرم اتفاقا مع "آر للفنادق" بشأن ادارة "رتريت بالم دبي"

أبرمت "أكور" للفنادق اتفاقية جديدة مع شركة "آر للفنادق"، ذراع إدارة المنشآت الفندقية في مجموعة "آر القابضة"، تقوم بموجبها بإدارة فندق ’رتريت بالم دبي‘ الذي يعد أحد أول فنادق "إم جاليري" في منطقة الشرق الأوسط. ويعد الفندق، الذي يتألف من 254 غرفة فندقية، جزءاً من سلسلة فنادق مجموعة ’أكور‘ في المنطقة.

ومن المقرر أن يكون الافتتاح الأولي لفندق ’رتريت بالم دبي‘ في صيف 2017، ليقدّم للمسافرين فرصة الاسترخاء والتمتع بأجواء السكينة التي يوفرها هذا المنتجع وسط تصميمٍ هندسي أنيق في أحضان الطبيعة. ويمتاز الفندق بخدمات مستوحاة من مفاهيم الصفاء التي تعد من السمات المميزة لمجموعة ’إم جاليري باي سوفيتيل‘ للفنادق والتي تحتفي بالتاريخ والثقافة المحلية وتمنح الزوار تجارب ضيافة لا تنسى.

وبهذه المناسبة، قال سامي ناصر، الرئيس التنفيذي للعمليات- العلامات التجارية الفاخرة بمنطقة الشرق الأوسط لدى مجموعة ’أكور للفنادق‘: "يمثّل إعلان اليوم عن التعاون مع شركة ’آر القابضة‘ انطلاق ثمرة تعاوننا ’إم جاليري باي سوفيتيل‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يوفر الفندق الجديد تجربة فريدة من نوعها في قطاع الضيافة والمنتجعات الصحية في دبي، كما يسهم بتعزيز قدرة الإمارة على زيادة عروضها واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم."

بدوره، أعرب سمير طارق، المدير التنفيذي لشركة ’آر هوتيلز‘، ذراع إدارة المنشآت الفندقية في مجموعة ’آر القابضة‘، عن سعادته بتقديم أول منتجع متكامل من نوعه ومتخصص في الصحة والعناية ويقع في جزيرة النخلة الأيقونية، ويسرّنا تعزيز علاقة الشراكة والتعاون مرة أخرى مع مجموعة أكور للفنادق لإطلاق العلامة الفندقية الجديدة في المنطقة – أم غاليري باي سوفيتيل. من خلال تلبية الطلب المتزايد على السياحة العلاجية. ونحن على ثقة بأن المفهوم الخاص بالصحة والعافية للفندق سيمنحه ميزةً تنافسية كبيرة تضمن تميّزه في قطاع الضيافة بالمنطقة."

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يمتد الفندق على الشريط الساحلي للهلال الشرقي لجزيرة نخلة جميرا، ويوفر إطلالة مميزة على الواجهة المائية الخاصة ناهيك عن المناظر الخلابة لأفق المدينة الساحر. ويحتضن المنتجع مركزاً صحياً شاملاً وفق أعلى المواصفات العالمية، حيث تم تصميمه لتلبية الطلب المتنامي في سوق السياحة الصحية حول العالم.

ويضم المنتجع 250 غرفة وجناحاً فندقياً إلى جانب مجموعة من المراكز الصحية، كما يشمل ناديا رياضيا ومركزا لليوغا وملعبا للتنس وحوضا للسباحة. ويتاح للزوار زيارة مجموعة من أشهر خبراء الصحة في العالم، والاستمتاع بالعلاجات الصحية، وبرامج التغذية التي توفرها المطاعم والمقاهي الثلاثة الموجودة في الفندق.

كما يمكن للنزلاء التمتع بأجواء السكينة وراحة البال بالنسبة لسلامة أطفالهم، وذلك بفضل الأنشطة الترفيهية والأماكن المخصصة للأطفال التي يوفرها الفندق؛ حيث يشمل مناطق داخلية وأخرى مفتوحة في الهواء الطلق تخضع لرقابة دائمة ومجهزة بألعاب ترفيهية خاصة بالاطفال. وبالنسبة للزوار من رجال الأعمال الباحثين عن تجربة مميزة أثناء السفر يقدم الفندق قاعات مخصصة للاجتماعات على مساحة 114 متر مربع حيث تتميز بموقع استراتيجي على مقربة من مراكز الأعمال في دبي.

وينضم فندق ’رتريت بالم دبي، إم جاليري باي سوفيتيل‘ إلى 4 مشاريع أخرى تابعة لمجموعة ’أكور للفنادق‘ قيد التشغيل والتطوير على جزيرة نخلة جميرا، وهو ما يسهم في تعزيز العروض المتنوعة التي تقدمها المجموعة في محفظتها من خلال هذه الوجهة السياحية العالمية.