السعودية تطلق التأشيرة السياحية.. قريباً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي أن المملكة ستطلق التأشيرة السياحية قريباً.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" السعودية قبل يومين، قال الأمير سلطان على هامش "معرض السفر العربي" إنه سيتم إطلاق التأشيرة السياحية قريباً، وأن الهيئة أسست خلال الأعوام الماضية قاعدة تنظيمية وبرامج قروض بدأت هذا العام.

وأوضح الأمير سلطان -وهو أحد أبناء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- أن السعودية تعتزم إطلاق التأشيرة السياحية قريبا، حيث منحت السعودية 10 ملايين تأشيرة خلال العام 2016.

وأضاف إن الهيئة استحدثت تراخيص للمخيمات البيئية والصحراوية، وإنها تدير منظومة لزيادة عدد المواقع الأثرية وستفتتح 7 متاحف بحلول 2017.

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) قالت يوم 5 مارس/آذار الماضي إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خصصت 397 مليون ريال (105.9 مليون دولار) لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية خلال 2017.

ويأتي هذا المبلغ ضمن ثلاثة مليارات ريال حتى العام 2020 تخصصها الهيئة لبرنامج الإقراض الذي تم اعتماده ضمن مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني.

وبرنامج التحول الوطني أحد البرامج الرئيسية ضمن رؤية 2030 وهي خطة اقتصادية طموح تسعى لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وتم الإعلان عن برنامج التحول الوطني في يونيو/حزيران الماضي ويضم مبادرات حكومية لعدد من المؤسسات التي تعول عليها الحكومة في تنويع إيراداتها.

وبحسب البيان، تلقت الهيئة 40 طلباً لتمويل مشروعات فندقية وسياحية متقدمين بطلب إقراض لمشروعاتهم الفندقية والسياحية من بينها ثمانية طلبات بقيمة إجمالية قدرها 424 مليون ريال أرسلت لوزارة المالية للموافقة عليها.

كما تدرس الهيئة 11 طلبا آخرين للتمويل بقيمة إجمالية 190 مليون ريال.

وتعول الحكومة السعودية على قطاع السياحة في خلق وظائف للمواطنين وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتجتذب المملكة نحو ثمانية ملايين سائح لتأدية الحج والعمرة كل عام.

ولا تصدر الحكومة تأشيرات سياحية لزيارة المملكة حيث لا توجد دور للسينما ولا تقود النساء السيارات ويمنع احتساء وشرب الخمور بخلاف البلدان الخليجية المجاورة كالإمارات وقطر والبحرين.