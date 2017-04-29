"شروق" تطلق "مجموعة الشارقة" للضيافة بمحفظة تضم ثلاثة فنادق فاخرة

أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" "مجموعة الشارقة للضيافة" أول علامة محلية فاخرة تنطلق من الشارقة في قطاع الضيافة تجمع تحت مظلتها عددا من مشاريع الضيافة الفاخرة التي تعمل شروق على تطويرها في مختلف مدن الإمارة و ذلك في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالمقدرات السياحية لإمارة الشارقة.

تضم محفظة "مجموعة الشارقة" للضيافة كمرحلة أولى ثلاثة مشاريع هي نزل واحة البداير في صحراء البداير وبيت خالد بن إبراهيم في منطقة قلب الشارقة ونزل الرفراف في مشروع كلباء للسياحة البيئية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شروق إلى رفد محفظة المجموعة بعدد آخر من منشآت الضيافة قيد التطوير والتي ستتواجد في وجهات سياحية فريدة في الإمارة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

جاء إطلاق " شروق" لـ "مجموعة الشارقة" للضيافة خلال مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة 24 لمعرض سوق السفر العربي "الملتقى 2017" الذي اختتم فعالياته يوم أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي.

تستهدف "مجموعة الشارقة" للضيافة الجمع بين فخامة وأصالة أسلوب الإقامة في منشآتها الفندقية ورقي مستوى الخدمات المقدمة للزوار من جانب وخصوصية وفرادة الوجهات التي تحتضن هذه المنشآت من جانب آخر بما يمنح زوار الإمارة فرصة عيش تجارب سياحية وترفيهية غير مسبوقة بكل فخامتها وأصالتها وبمزيج من الأصالة والمعاصرة.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لــ " شروق" : " يأتي إطلاق "مجموعة الشارقة" للضيافة في إطار حرص " شروق" على الاضطلاع بدور ريادي في قطاع الضيافة في الإمارة عبر إنشاء محفظة بأصول من الفنادق والمنتجعات الفاخرة وكذلك الوجهات السياحية المميزة وبما يدعم جهود الهيئة الرامية إلى تدعيم المقومات السياحية في إمارة الشارقة ويضمن توظيف هذه المقومات في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة السياحة المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف إن النمو الكبير في أعداد زوار إمارة الشارقة خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي أدى إلى ظهور فرص واعدة للاستثمار في الفئة العليا من المنشآت الفندقية لاستيعاب الزيادة في أعداد الزوار وهو ما دعانا في شروق إلى تأسيس كيان يتولى تعزيز مقدرات الإمارة من المنشآت الفندقية الفاخرة والوجهات السياحية المميزة في الإمارة وذلك عبر تطوير منشآت ووجهات جديدة واستقطاب الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي وبما يسهم في تحقيق رؤية سياحة الشارقة 2021 الهادفة إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021 وذلك بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

وتشهد أعداد نزلاء الفنادق في إمارة الشارقة نموا سنويا قدره 13 بالمائة في حين ترتفع إيرادات الفنادق بنسبة تصل إلى 12.3 بالمائة سنويا مع توقعات بأن تصل بنهاية العام الجاري إلى 686.8 مليون درهم "187 مليون دولار" و إلى 830 مليون درهم " 226 مليون دولار" بنهاية عام 2019.

ويعد "نزل واحة البداير" الإضافة الأحدث إلى مشروع واحة البداير ويوفر 10 غرف للمبيت تلائم المجموعات والأفراد في أجواء من الراحة والسكون بعيدا عن صخب المدينة وتوفر خدمات فندقية متكاملة لضيوفها.

أما "بيت خالد بن إبراهيم" فهو أحد البيوت التراثية والذي سيتم تحويله إلى فندق تراثي ويتوسط منطقة قلب الشارقة التي تحظى بأهمية تاريخية بالغة تعكس أصالة الإمارة وموروثها الثقافي والاجتماعي .

ويتمحور مشروع منطقة "قلب الشارقة" حول ترميم المباني التاريخية وإنشاء مبان جديدة ذات هندسة معمارية تضم فنادق ومطاعم ومقاه ومعارض فنية وأسواقا ومتاحف ومناطق للألعاب الترفيهية ومكاتب تجارية.

ويمثل "نزل الرفراف" الذي بات تحت مظلة "مجموعة الشارقة" للضيافة المشروع السياحي البيئي الأحدث لـ" شروق" في مدينة كلباء وهو عبارة عن منشأة ضيافة فاخرة وعصرية من فئة خمسة نجوم تضم 20 خيمة فاخرة مغطاة يتمتع كل منها ببركة سباحة خاصة و هو يوفر تجربة إقامة فريدة ضمن محمية أشجار القرم في كلباء ومن المتوقع إتمامه بالكامل وتسليمه قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.