تعيين فريق تنفيذي في فندق هيلتون مكة للمؤتمرات

أعلن فندق هيلتون مكة للمؤتمرات عن تعيين إدارة تنفيذية جديدة، لمواصلة النجاح وتقديم الخدمات المتميزة في الفندق بعد افتتاحه يوم 1 أبريل.

ويتكون الفريق من 11 موظف تنفيذي يتمتعون بالخبرة الطويلة في مجال الضيافة، حيث سيعملون تحت إدارة مارك علاف، المدير العام في الفندق بهدف ضمان توفير أعلى معايير الخدمة لضيوف الفندق.

ويشكل اكتمال الفريق الإداري الأساسي الخطوة الأولى نحو تحقيق أهداف الفندق على المدى الطويل، والتي تتمثل بترسيخ مكانته ليكون الوجهة الأولى في مكة والتي توفر خيارات وعروض ضيافة واسعة وشاملة.

ومع تعيين عدد من الموظفين السعوديين ضمن الفريق الإداري وكافة المناصب المختلفة ضمن الهيكل الإداري، فإن فندق هيلتون مكة للمؤتمرات يحقق متطلبات التوطين في السعودية بنسبة تزيد عن 40 بالمائة.



وفي تصريح له، قال السيد مارك علاف: "يمثل اختيار الفريق التنفيذي الأساس الذي سيقوم عليه نجاح العمل في فندق هيلتون مكة للمؤتمرات. ويتمتع كل عضو ضمن هذا الفريق بمستوى عالٍ من الخبرات والكفاءات التي تجعلهم أنسب الأشخاص لضمان توفير كافة المتطلبات والاحتياجات لضيوفنا".

وأضاف: "أشعر بالسرور للعمل مع أفراد هذا الفريق، كما أنني واثق من أننا سنتعاون معًا لبلوغ مستوى أرقى من الفخامة والتميز ضمن قطاع الضيافة في المملكة".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد كانت علامة هيلتون قد أضافت فندق هيلتون مكة للمؤتمرات إلى محفظتها ضمن منطقة الشرق الأوسط والتي تشهد توسعًا متواصلًا، وذلك بعد افتتاح أبوابه يوم 1 أبريل.

ويمكن للضيوف الآن الاستمتاع بإطلالة الفندق على المسجد الحرام، إضافة إلى إمكانية الدخول إلى أكبر قاعة ومركز مؤتمرات في المدنية.

ويقدم الفندق لضيوفه 764 غرفة ذات تصميم عصري تتميز بحمامات واسعة، وتشمل 90 غرفة تنفيذية، و25 جناح تنفيذي، و16 جناح بإطلالة على الحرم. كما يمكن لضيوف الفندق أيضًا استخدام مركز اللياقة البدنية المفتوح على مدار 24 ساعة ويتميز بأحدث التجهيزات المتطورة.

ويضمن الفندق إمكانية تنظيم الاجتماعات والفعاليات بمختلف أحجامها، حيث أنه يحتوي على أكبر قاعة بأقل عدد من الأعمدة في مكة، بقدرة استيعابية تفوق 1600 شخص. كما يفخر الفندق بكونه مركز المؤتمرات الأول والأكبر في المدينة، كما تنضم إليه ثمان قاعات أخرى تناسب مختلف أنواع الاجتماعات.

ويوجد في فندق هيلتون مكة للمؤتمرات ثلاثة مطاعم ومقاهي تقدم للضيوف أشهى وألذ المأكولات الفاخرة من مختلف أنحاء العالم. ويقدم مطعم المصطفى الذي يفتح أبوابه على مدار اليوم بوفيه عالمي للضيوف، أما مطعم آزور فيقدم المأكولات الهندية والماليزية، فيما يقدم مطعم صحتين الأطباق والمأكولات اللبنانية والعربية. وإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بالأجواء الهادئة في مقهى الملتقى الذي يقدم أيضًا تشكيلة من الوجبات الخفيفة.

ومع افتتاح فندق هيلتون مكة للمؤتمرات، فإن علامة هيلتون تمتلك الآن 12 فندق في أرجاء المملكة العربية السعودية. ومع وجود أكثر من 30 فندقًا قيد الإنشاء، فإن السعودية تحتوي على أكبر مجموعة فنادق تابعة لعلامة هيلتون على مستوى الشرق الأوسط.

ويعد فندق هيلتون مكة للمؤتمرات جزءًا من هيلتون أونرز، برنامج ولاء الضيوف الحائز على الجوائز، والذي يشمل 14 علامة فندقة متميزة تابعة لهيلتون. ويمكن لأعضاء البرنامج الذين يحجزون للإقامة عن طريق القنوات الخاصة بهيلتون، الاستفادة بشكل مباشر من المزايا التي تتضمن إمكانية دفع مرنة تسمح للأعضاء الاختيار من بين أي مجموعة من النقاط والنقود لحجز إقامتهم، وخصومات حصرية لا تتوفر في أي مكان آخر، وإنترنت قياسي مجاني. كما يمكن للأعضاء استخدام الأدوات الرقيمة التي تتوفر حصريًا عبر التطبيق الذكي الخاص بعلامة هيلتون أونرز، حيث يمكنهم حجز واختيار الغرف التي يرغبون بها.