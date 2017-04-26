إعادة افتتاح منتجع وسبا شانغريلا الحصن في عُمان في أكتوبر

أعلنت فنادق ومنتجعات شانغريلا اليوم خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي عن عزمها إعادة إطلاق منتجع وسبا شانغريلا الحصن الفخم في سلطنة عُمان كمنتجع خاص مستقل في أكتوبر 2017.

ويضم منتجع الحصن الفخم 180 غرفة وجناح وكان يتم تسويقه سابقاً كجزء من منتجع وسبا شانغريلا بر الجصة المجاور والذي يعد منتجعاً سياحياً متكاملاً من فنادق الواحة والبندر العائلية والترفيهية.

ويطل منتجع وسبا شانغريلا الحصن على جرف مطل على خليج عُمان تحده الجبال الجرداء من الخلف، وقدم خدماته للمسافرين المميزين لأكثر من عقد من الزمن وكان عنوان الفخامة في مسقط. وفي أعقاب التجديد سيخرج شانغريلا الحصن بحلة جديدة في أماكن رئيسية عبر المنتجع وسيقدم تجربة معززة للضيوف وخيارات متجددة من المطاعم.



ويشرف المدير العام الجديد للمنتجع ميلان دراغر على عملية التحول، ويقود خطة الموقع التسويقي الجديد للمنتجع، وتحدث عن الفندق بالقول: "أدخل منتجع وسبا شانغريلا الحصن البهجة على قلوب الضيوف من مختلف أنحاء العالم لأكثر من 10 سنوات، بما يقدمه من خدمات فخمة، وقد بذل الفريق جهداً مميزاً في تصدر هذا الفندق الفريد للمشهد السياحي في سلطنة عُمان، وأتطلع قدماً لمواصلة هذا النجاح وتعزيز مكانة شانغريلا الحصن كأهم منتجع سياحي في مسقط للسياح الباحثين عن تجربة مميزة لقضاء العطلات".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سيقوم المنتجع بتقديم فريق من خبراء شانغريلا ستكون مهمتهم الأساسية المساهمة في تعزيز تجربة الضيوف، وسيكون هؤلاء الخبراء متواجدين لتنظيم الفعاليات الخاصة بدءاً من الاستقبال وحتى مختلف أنشطة بقية اليوم بهدف تلبية مختلف اهتمامات ومتطلبات الزوار وإبراز التراث المحلي العريق.

وسيتم أيضاً تعزيز مستوى الخدمات في مختلف مطاعم المنتجع قبل إعادة الإطلاق، ولن تكون متاحة إلا لضيوف منتجع وسبا شانغريلا الحصن. وتشمل هذه الخيارات مطعم مشاوي على البحر يقدم المأكولات البحرية الطازجة من خليج عمان وتجربة المطعم الفردي المميزة "داين باي ديزاين" والتي تتراوح من تناول الطعام على الجروف المطلة على البحر وحتى توفير أجواء رومانسية على الشاطئ. وهناك أيضا مقهى المسبح الذي يقدم أشهى المأكولات المحلية والعضوية والتي تستهدف الضيوف الحريصين على صحتهم وعلاقاتهم الاجتماعية.



وتشمل مرافق العناية والخدمات المحسنة سبا فخم وحصري ومركز لياقة متكامل تم تصميمه لتلبية احتياجات السوق المستهدفة للفندق بمعدات وأجهزة متطورة. وسيوفر شاطئ المنتجع الخاص الممتد لمئة متر مستويات جديدة من الراحة وعزلة أكبر وخيارات جلوس محسنة بمجموعة جديدة من الكراسي الشمسية والكابينات والردهات الخاصة.



ولضمان أجواء هادئة ومريحة سيحافظ الفندق على السياسة المتعلقة بالأطفال التي تشجع الكبار والضيوف فوق سن 16 عاماً. وستكون أجواء الخصوصية والهدوء هي السائدة على وجه الخصوص في شاطئ المنتجع الخاص والمسبح الممتد المميز واللذان سيكون استعمالهما حصرياً بضيوف المنتجع فقط.



وضمن إطار تطوير التجربة الفندقية، سيستمر الضيوف في التمتع بالخدمات واللوازم الفخمة والحصرية التي يشتهر بها الفندق، وتشمل خدمة الخادم الخاص، وتناول الشاي اليومي، وكوكتيلات ما قبل العشاء، وأجهزة أي بود المحملة بالأغاني المختارة، والمشروبات المعاصرة من ثلاجة الغرفة. كما ستتاح لضيوف شانغريلا الحصن الفرصة للاستفادة من العروض الكثيرة في منتجع وسبا شانغريلا بر الجصة.

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