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سياحة وفنادق

محمد بن راشد في معرض سوق السفر العربي:الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو نهضة سياحية﻿

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 25 إبريل 2017
محمد بن راشد في معرض سوق السفر العربي:الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو نهضة سياحية﻿

دبي (وام)  أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة وحثيثة نحو نهضة سياحية يشار لها بالبنان، من خلال مشاريع البنية التحتية في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافداً مهماً من روافد تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب المواطن والعربي، ناهيك عن تعزيز وتنويع المشهد الثقافي والفني في مجتمع الإمارات، والذي يستقطب مثقفي وفناني العالم للتنافس على إبراز إبداعاتهم الفكرية واليدوية على أرض الإمارات. 

 

 

جاء ذلك، خلال زيارة سموه معرض السفر العربي في دورته الرابعة والعشرين في يومه الأول، حيث تجول سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في أرجاء المعرض الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى أربعة أيام، وتشارك فيه ما يزيد على 2600 شركة حكومية وخاصة من 150 دولة، بما فيها دولة الإمارات.  وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية توفير جميع التسهيلات اللازمة لتطوير قطاع السياحة في بلادنا، واستقطاب المزيد من أقطاب الصناعة السياحية العالمية والإقليمية، وتشجيعهم على الاستثمار والتنويع في هذه الصناعة التي باتت جزءاً رئيساً من الاستراتيجية العامة للدولة، وتحقيق رؤية الإمارات 2021.

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