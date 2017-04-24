"إنتركونتيننتال" توقّع اتفاقيات لتطوير 4 فنادق جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال" (IHG) اليوم عن توقيع اتفاقيات لتطوير 4 فنادق جديدة وافتتاح 6 أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017؛ وجاء هذا الإعلان خلال مشاركتها في معرض "سوق السفر العربي" الذي تسري فعالياته حالياً في دبي. وتأتي المشاريع الجديدة تأكيداً على سعي المجموعة المستمر لتوسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن العديد من القطاعات بما فيها الخدمات الفاخرة، والأعمال، والخدمات العائلية، ونمط الحياة.

تضم قائمة الفنادق الأربعة التي تعتزم المجموعة تطويرها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "كراون بلازا جدة " في المملكة العربية السعودية، و"إنتركونتيننتال الدوحة فستيفال سيتي"، و"ستيبريدج سويتس" لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، و"هوليداي إن مطير" في زيمبابوي.

من جهة ثانية، تعتزم "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال" افتتاح 6 فنادق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2017. وتضم هذه الفنادق: "كراون بلازا® مسقط" في "مركز عمان للمؤتمرات والمعارض" بسلطنة عمان؛ و"منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة" في دولة الإمارات؛ و"هوليداي إن® الدوحة" في "واحة الأعمال" بقطر؛ بالإضافة إلى 3 فنادق في المملكة العربية السعودية هي: "ستيبريدج سويتس® جدة" في "الأندلس مول"، و"كراون بلازا الرياض" في "مجمع تقنية المعلومات والاتصالات"، و"هوليداي إن الجزائر" في برج شراقة بالجزائر.

ويعتبر هذا التطور الملحوظ دليلاً على فاعلية خطط نمو المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وازدهار عملياتها. كما تواصل هذه المجموعة الرائدة في قطاع الضيافة العالمي التركيز على أهم المدن في المنطقة من ضمنهم دبي، وأبوظبي، وجدة، والرياض، والدوحة، والقاهرة- مما يقود العلامات التجارية إلى الأماكن الأنسب وفقاً للطلب.

وفي إطار تعليقه على النمو المتنوع والمتزايد للمجموعة، قال باسكال غوفان، المدير التنفيذي لعمليات الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال": "فيما أصبح التركيز المتزايد على توسيع نطاق علاماتنا التجارية من الفئة المتوسطة- المعلن عنها في عام 2016- أكثر وضوحاً في ضوء الطلب المتنامي على مجموعة الفنادق تحت علامتنا التجارية ’هوليداي إن‘، بدأنا كذلك استكشاف الفرص المتاحة لتحقيق التوسع ضمن قطاع الخدمات الفاخرة ونمط الحياة الناشئ في المنطقة".

وأضاف غوفان: "تشهد فنادق فئة أسلوب الحياة يشهد إقبالاً متزايداً، وهو ما لمسناه بأنفسنا عقب نجاح إطلاق علامتنا التجارية ’هوتيل إنديغو‘ هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة تامة بأن المنطقة تتمتع بظروف مواتية لنمو علامات فنادق ومطاعم ’كيمبتون‘، ونتطلع قدماً لتحقيق المزيد من النمو لعلامة ’هوتيل إنديغو‘".

وتحتل "هوتيل إنديغو" المرتبة الأولى عالمياً بين العلامات التجارية لفنادق البوتيك، وقد تتالت نجاحاتها منذ إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط. وقد أطلقت "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال" هذه العلامة عام 2012 في الرياض عبر افتتاح فندق "هوتيل إنديغو الرياض" في "حي الملك عبد الله المالي".كما تم الإعلان عن فندق "هوتيل إنديغو" في منطقة الخليج التجاري في دبي، ومن ثم فندق "هوتيل إنديغو دبي" في المدينة المستدامة والذي سيعمل بالكامل على الطاقة الشمسية.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد شهد هذا العام إطلاق "هوتيل إنديغو" في سنغافورة من خلال فندق "هوليداي إنديغو سنغافورة كاتونغ". كما ستشهد الأشهر القليلة المقبلة افتتاح "هوتيل إنديغو بالي سيمنياك"، أولى فنادق العلامة التي يتم افتتاحها ضمن أحد المنتجعات عالمياً.

من جانبه، قال راجيت سوكوماران، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال": "توفر منطقة الشرق الأوسط العديد من الفرص لمحفظة علاماتنا التجارية. وفيما نتلقى طلباً مذهلاً على عروضنا من الفنادق المتوسطة وسط المشهد الاقتصادي الراهن، نشهد كذلك الكثير من الاهتمام بعلامتنا التجارية للإقامة الطويلة ’ستيبريدج سويتس‘ استجابةً لتطور المدن الرئيسية في المنطقة وتحولها إلى مراكز أعمال واعدة. كما نسعى بشكل حثيث إلى البحث عن شركاء استراتيجيين لإطلاق فنادق ومطاعم ’كيمبتون‘ في المنطقة نظراً لإيماننا بأنه الوقت الأمثل لتحفيز نمو محفظتنا من العلامات التجارية الفاخرة ونمط الحياة. وتواصل فنادق ومنتجعات ’إنتركونتيننتال‘ تحقيق المزيد من الزخم في المنطقة كمعلم من معالم الفخامة فيها".

وكانت "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال" أول شركة فندقية عالمية تدخل منطقة الشرق الأوسط مع افتتاح فندق "إنتركونتيننتال فينيسيا بيروت" في لبنان عام 1961، ومن ثم "إنتركونتيننتال الأردن" عام 1963 من قبل الملك الراحل حسين بن طلال، و"إنتركونيتيننتال الرياض" في عام 1975. وتعتزم المجموعة حالياً افتتاح أول منتجعاتها تحت مظلة هذه العلامة التجارية وهو "منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة" في وقت لاحق من العام الجاري.

يمكن الاطلاع على عروض "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال" في "سوق السفر العربي" ضمن "قاعة الشيخ سعيد" الجناح رقم HC0550، والذي يقام خلال الفترة 24 – 27 أبريل 2017 في "مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض". كما سيحضر مسؤولو المجموعة التنفيذيون "مؤتمر الاستثمار العربي الفندق" خلال الفترة 25 – 27 أبريل.

ويذكر أن "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال" تدير حالياً أكثر من 280 فندقاً عبر 5 علامات تجارية في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وهي: "إنتركونتيننتال"، و"كراون بلازا"، وفنادق "هوليداي إن"، و"هوليداي إن إكسبريس"، و"هوتيل إنديغو"؛ مع 149 فندقاً آخر قيد التطوير من المقرر افتتاحها خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.