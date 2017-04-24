فنادق ومنتجعات شانغريلا تكشف عن خططها للتوسع في آسيا

كشفت فنادق ومنتجعات شانغريلا، المتخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق الفخمة والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، اليوم عن تفاصيل خطتها لافتتاح فنادق جديدة فخمة في منطقة المحيط الهندي وآسيا وذلك في مؤتمر صحفي عُقد خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2017 بدبي.

حيث أعلنت شانغريلا، أنها بصدد ترسيخ مستويات جديدة من الفخامة الفندقية في سريلانكا بافتتاح فندق شانغريلا كولومبو الذي سيكون أكثر الفنادق فخامة فيها، وسيمثل إضافة قيمة لمنتجع وسبا شانغريلا همباتوتا التابع للمجموعة والمكون من 300 غرفة والذي افتتح في يونيو 2016.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تتوسع فنادق ومنتجعات شانغريلا في سريلانكا في الوقت الذي يتوقع فيه مجلس السفر والسياحة العالمي نمو الدخل الإجمالي لقطاع السياحة والسفر في البلاد بنسبة 6.3% سنوياً خلال العقد المقبل، فيما يُتوقع أن يسهم القطاع بحلول العام 2026 بـ 85 مليار دولار في اقتصاد البلاد.

وبهذا السياق قال مايكل كوتان نائب الرئيس التنفيذي في "شانغريلا"، والذي يشرف على محفظة المجموعة في أوروبا والشرق الأوسط والقارة الأميركية:" أصبحت سريلانكا ذات سمعة سياحية عالمية على صعيد سياحة الأعمال والترفيه، ففي الربع الأول من العام الحالي زار البلاد أكثر من نصف مليون سائح. والأسواق المستهدفة تتوافق إلى حد كبير مع أسواقنا المستهدفة نحن حيث يأتي السياح الهنود في المقدمة (84568) ثم الصينيون (79222) ثم البريطانيون (59137)".



ويتميز فندق شانغريلا كولومبو بموقعه المميز بين متنزه "غال فيس جرين" وبحيرة بيرا مع إطلالة مفتوحة على المحيط الهندي. وتمتد مساحته على 10 هكتارات وهو جزء من مشروع تطوير متعدد الاستخدامات يضم برج مكاتب وبرجين سكنيين ومركز تسوق فخم. ويضم الفندق 466 غرفة و41 شقة فندقية و34 جناحاً كبيراً منها الجناح الرئاسي وثلاث أجنحة خاصة.





وسيكون فندق شانغريلا كولومبو مركزاً مميزاً للمطاعم المعاصرة ليكون مركزاً اجتماعياً جديداً في المدينة، حيث يضم خمس مطاعم بما فيها المطعم الصيني الأصيل الافضل والوحيد في سيريلانكا، إضافة إلى مطعم المشاوي الغربية ومطعم مفتوح طوال اليوم وتراس وصالة رواق الفندق.

وبهدف تلبية متطلبات مجتمع الأعمال المزدهر في كولومبو، سيضم الفندق أكبر قاعة مؤتمرات ومرافق للفعاليات في المنطقة وتتسع لألفي ضيف. أما سبا "تشي" فسيقدم تجربة مميزة في الفندق مع عشر غرف خاصة للأفراد والأزواج ومجموعة مختارة من أساليب العلاج السريلانكية والشرق آسيوية بالإضافة إلى نادي صحي معاصر ومتطور يفتح أبوابه على مدار 24 ساعة.



وأضاف كوتان بالقول: "ستكون مرافقنا الفندقية العالمية المستوى مثار إعجاب ضيوفنا من السياح ورجال الأعمال على حد سواء، فهي مرافق مثالية لعقد المؤتمرات والاجتماعات، وستساعد هذه الوجهة لتنافس مع مراكز استضافة المؤتمرات والاجتماعات الأخرى في المنطقة مثل بانكوك وسنغافورة وكوالالمبور وبوكيت وبالي. إن توليفتنا المتمثلة في جودة الخدمة والقدرات العالية لتنظيم المؤتمرات والتكنولوجيا المتقدمة في القاعات تعني أن هذا الفندق سيكون منتجاً فريداً بالفعل في سريلانكا".

وتسهم الناقلات الجوية الخليجية في تعزيز الحركة السياحية النشطة بين دول المنطقة وكولومبو، وإضافة لذلك أعلنت الخطوط الجوية السريلانكية مؤخراً عن تدشين خط جديد من كولومبو إلى غان وهو أقرب مطار إلى منتجع شانغريلا الخاص في جزر المالديف.

ومن جانبه قال روب ويدن، نائب الرئيس للمبيعات في "شانغريلا" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إننا حريصون على الاستفادة من الروابط القوية بين سريلانكا والمالديف بما يعزز من شعبية برامج قضاء العطلة بين البلدين والعروض التي يقدمها وكلاء السفر الدوليين والمستقلين، إضافة للرحلات المباشرة من كولومبو على متن الخطوط السريلانكية. ونتيجة لذلك سيتمكن الضيوف في فندق شانغريلا كولومبو من الاستفادة من عرض الإقامة أيضاً في منتجع وسبا فيلينغيلي التابع لشانغريلا في جزر المالديف".



ويقع منتجع وسبا فيلينغيلي التابع لشانغريلا في ادو اتول، وهي أكبر جزيرة منتجعية في المالديف على بعد خمس دقائق فقط بالقارب من مطار غان الدولي. ويضم المنتجع 132 فيلا مستقلة متناثرة عبر الدغل الأخضر والشاطىء التركوازي الرائع.



كما ستقوم شانغريلا بطرح علامتها المعاصرة "فنادق كيري" في هونغ كونغ مع افتتاح فندق كيري هونغ كونغ في 28 أبريل، بينما ستقوم شانغريلا في مايو بإعادة إطلاق الجناح البرجي المكون من 503 غرف من فندق شانغريلا سنغافورة. ومن المقرر افتتاح فندق جين بكين المكون من 450 غرفة في الصين في شهر يونيو في قلب منطقة الأعمال في تشاويانغ.

وستقوم المجموعة بافتتاح ثلاثة فنادق إضافية في الصين، وهي فندق شانغريلا يو المقرر افتتاحه منتصف مايو، وفندق شانغريلا زيامين، وفندق شانغريلا جينان المقرر في الربع الثالث 2017.