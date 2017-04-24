الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بالعوائد المالية على الغرف الفندقية

أعلن خبير سياحي وفندقي في ابوظبي، أن دولة الامارات تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بالنسبة للعوائد المالية على الغرف الفندقية .

وقال نويل مسعود المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " اوغست " للاستشارات الفندقية والضيافة في ابوظبي "ان الاستثمار الفندقي وخدمات البنية التحتية لصناعة الضيافة في دولة الامارات يعد الأعلى في الشرق الأوسط اذ يزيد على 700 مليار دولار .

واكد في تصريحات بمناسبة مشاركته في سوق السفر العربي 2017 بدبي " ان الإمارات استحوذت على 35% من مجمل عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، والذي وصل الى 93 ألفاًحتي الربع الأول من العام الجاري . كما تستحوذ الامارات حاليا على 57% من الغرف الجديدة المخطط لانشائها في منطقة الخليج العربية " .

وأشار مسعود الى ان التدفق المتواصل والمتسارع للسياح من خارج الدولة وتواصل العمل في انشاء معرض اكسبو 2020 في دبي أدى إلى ارتفاع معدلات المشاريع الفندقية تحت الإنشاء في الإمارات.

وذكر ان ارتفاع العوائد على الاستثمار والامن والاستقرار والبني التحتية المتطورة وشفافية الإجراءات الحكومية والضمانات الحكومية القوية أدى الى استقطاب الاستثمارات الفندقية والسياحية الى دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام .

وحت المستثمرين لمواصلة الاستثمار في القطاع الفندقي في دولة الامارات للاستفادة من التدفق السياحي الهائل الى الدولة والذي يتوقع له ان يصل الى 30 مليون سائح بحلول 2020 مع انطلاق فعاليات إكسبو في دبي 2020.

وذكر مسعود ان القطاع الفندقي في الامارات يتفوق على أوروبا واسيا والشرق الأسواق نظرا لامتلاكها بنية تحتية عالمية المستوى، بما في ذلك طيران الامارات والاتحاد للطيران أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، ومطارات ذات كفاءة عالية تنافس على المراكز الأولى عالميا، بالإضافة إلى شبكة مواصلات داخلية وحديثة للنقل العام، ومجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية.

وأوضح ان هذه الخدمات يضاف اليها مناخ الامن والاستقرار يجعل دولة الامارات وخاصة ابوظبي ودبي محط أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوقع أن تواصل المجموعات العالمية خططها التوسعية في الشرق الأوسط، انطلاقا من الامارات التي تضم حتى الان اكثر من 128 علامة فندقية عالمية .



