Arabian business
سياحة وفنادق

الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بالعوائد المالية على الغرف الفندقية

أريبيان بزنس
الاثنين، 24 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بالعوائد المالية على الغرف الفندقية
نويل مسعود المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " اوغست " للاستشارات الفندقية والضيافة في أبوظبي.

أعلن خبير سياحي وفندقي في ابوظبي، أن دولة الامارات تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بالنسبة للعوائد المالية على الغرف الفندقية .
وقال نويل مسعود المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " اوغست " للاستشارات الفندقية والضيافة في ابوظبي "ان الاستثمار الفندقي وخدمات البنية التحتية لصناعة الضيافة في دولة الامارات يعد الأعلى في الشرق الأوسط اذ يزيد على 700 مليار دولار .
واكد في تصريحات بمناسبة مشاركته في سوق السفر العربي 2017 بدبي " ان الإمارات استحوذت على 35% من مجمل عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، والذي وصل الى 93 ألفاًحتي الربع الأول من العام الجاري . كما تستحوذ الامارات حاليا على 57% من الغرف الجديدة المخطط لانشائها في منطقة الخليج العربية " .
وأشار مسعود الى ان التدفق المتواصل والمتسارع للسياح من خارج الدولة وتواصل العمل في انشاء معرض اكسبو 2020 في دبي أدى إلى ارتفاع معدلات المشاريع الفندقية تحت الإنشاء في الإمارات.
وذكر ان ارتفاع العوائد على الاستثمار  والامن والاستقرار والبني التحتية المتطورة وشفافية الإجراءات الحكومية والضمانات الحكومية القوية أدى الى استقطاب الاستثمارات الفندقية والسياحية الى دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام .
وحت المستثمرين لمواصلة الاستثمار في القطاع الفندقي في دولة الامارات للاستفادة من التدفق السياحي الهائل الى الدولة والذي يتوقع له ان يصل الى 30 مليون سائح بحلول 2020 مع انطلاق فعاليات إكسبو  في دبي 2020.
وذكر مسعود ان القطاع الفندقي في الامارات يتفوق على أوروبا واسيا والشرق الأسواق نظرا لامتلاكها بنية تحتية عالمية المستوى، بما في ذلك طيران الامارات والاتحاد للطيران أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، ومطارات ذات كفاءة عالية تنافس على المراكز الأولى عالميا، بالإضافة إلى شبكة مواصلات داخلية وحديثة للنقل العام، ومجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية.
وأوضح ان هذه الخدمات يضاف اليها مناخ الامن والاستقرار يجعل دولة الامارات وخاصة ابوظبي ودبي محط أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوقع أن تواصل المجموعات العالمية خططها التوسعية في الشرق الأوسط، انطلاقا من الامارات التي تضم حتى الان اكثر من 128 علامة فندقية عالمية .

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في سياحة وفنادق

الاتحاد للطيران تُروج لرحلات التوقف في أبوظبي بـ 500 جائزة رائعة

القطاع السياحي بدبي يُحقق معدلات نمو مرتفعة مع بداية 2017

مشاريع قطاع الضيافة في الخليج ‏ تجاوزت 148.4 مليار دولار في الربع الأوّل

"الدار دارك" نعلن عن افتتاح 10 مرافق سياحية بدبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

هيا بنت الحسين تدعم تعليم الفتيات برعاية رحلة لقارب شراعي يطوف العالم

الإمارات تحظر استيراد أنواع من الخضروات والفواكه من بعض الدول العربية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »