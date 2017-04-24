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سياحة وفنادق

"الدار دارك" نعلن عن افتتاح 10 مرافق سياحية بدبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 24 إبريل 2017
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"الدار دارك" نعلن عن افتتاح 10 مرافق سياحية بدبي
سيتي ووك دبي

أعلن مقصد العطلات الجديد "الدار دارك"، عن خطط  توسعية جديدة تتضمن افتتاح 10 مرافق وممتلكات سياحية في إمارة دبي بحلول الربع الثاني من العام الجاري لإتاحة الفرصة لدى الضيوف و السياح  قضاء اجازات مريحة لاتنسى وسط معالم دبي الشهيرة.  
ويتميز مقصد  العطلات الجديد بموقعه الاستراتيجي في منطقة "سيتي وووك"  الشهيرة  و يشمل شقق مكونة من غرفة إلى 3 غرف نوم تم تأثيثهما بالكامل بمفروشات "BoConcept" الدنماركية الفاخرة ووفقا لأعلى المعايير الفندقية الراقية و التي توفر صالة معيشة واسعة و مطبخ وغرف نوم مجهزة بالأسرة و الوسائد المريحة و المستخدمة في النوادي الصحية بالإضافة إلى خدمات الأنترنت "الواي فاي" الفائقة السرعة.
ويعتبر"سيتي ووك" معلما سياحيا شهيرا في منطقة جميرا بدبي عند تقاطع شارعي الوصل والصفا، و يعد من  الوجهات الترفيهية الفاخرة في دبي ويضم مرافق ترفيهية عصرية وفاخرة بالإضافة إلى العديد من مراكز الصحة والتجميل ومتاجر الألبسة التي تقدم أحدث صيحات الموضة والأزياء من ماركات إقليمية ودولية شهيرة، ومنها ماركات تدخل المنطقة لأول مرة كما يعد مقصدا  مثالياً لعقد اجتماعات العمل أو لقاءات الأصدقاء إذ يجمع بين أجواء المقاهي العصرية والمطاعم الفخمة في الهواء الطلق.

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