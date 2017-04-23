Arabian business
سياحة وفنادق

مطاعم البيك أفضل مطعم سعودي محلي

أريبيان بزنس
الأحد، 23 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مطاعم البيك أفضل مطعم سعودي محلي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت جوائز التميز السياحي السعودية اختيارها لشركة البيك للأنظمة الغذائية المحدودة (مطاعم البيك) للقب "أفضل مطعم سعودي محلي" على مستوى المملكة.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن الإعلان جاء خلال حفل نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مؤخراً، على هامش فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي رعاه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.

 

ومطاعم البيك السعودية هي سلسلة مطاعم للوجبات السريعة، وتأسست في منتصف سبعينيات القرن الماضي في مدينة جدة، ولاقت وجبات "البيك" رواجاً كبيراً ولها نحو 63 فرعاً موزعة في بعض مناطق السعودية فقط.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

شاحنة نقل أطعمة مطاعم "البيك" تقتحم نقطة تفتيش في السعودية

مطاعم البيك السعودية تعتزم فتح فروعاً بالرياض

سعودي ينتظر 7 أيام ليصبح أول زبون لمطعم البيك في جازان

مطاعم البيك السعودية الأولى عربياً في مؤشر البساطة العالمي للعلامات التجارية

تعليقات

المزيد في سياحة وفنادق

مشاريع قطاع الضيافة في الخليج ‏ تجاوزت 148.4 مليار دولار في الربع الأوّل

الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بالعوائد المالية على الغرف الفندقية

"الدار دارك" نعلن عن افتتاح 10 مرافق سياحية بدبي

إنطلاق معرض سوق السفر العربي اليوم في دبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

وداعاً للورق... دبي الذكية

دبي وأمريكا اللاتينية ... خطوة طبيعية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »