مطاعم البيك أفضل مطعم سعودي محلي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت جوائز التميز السياحي السعودية اختيارها لشركة البيك للأنظمة الغذائية المحدودة (مطاعم البيك) للقب "أفضل مطعم سعودي محلي" على مستوى المملكة.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن الإعلان جاء خلال حفل نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مؤخراً، على هامش فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي رعاه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.

ومطاعم البيك السعودية هي سلسلة مطاعم للوجبات السريعة، وتأسست في منتصف سبعينيات القرن الماضي في مدينة جدة، ولاقت وجبات "البيك" رواجاً كبيراً ولها نحو 63 فرعاً موزعة في بعض مناطق السعودية فقط.