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سياحة وفنادق

جزيرة ياس تعرض فعالياتها المتكاملة في سوق السفر العربي بدبي

أريبيان بزنس
السبت، 22 إبريل 2017
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جزيرة ياس تعرض فعالياتها المتكاملة في سوق السفر العربي بدبي
تعرض الجزيرة مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية

تستعرض جزيرة ياس خلال مشاركتها في سوق السفر العربي 2017 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 24 وحتى 27 أبريل الجاري ما تقدمه من إضافة لسوق السياحة والسفر والترفيه في إمارة أبوظبي.

 

وتعرض الجزيرة مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تحتضنها على مدار العام، فضلاً عما تقدمه من خدمات استضافة المؤتمرات والمعارض والاجتماعات لقطاع الشركات.

 

وأعلنت الجزيرة مؤخراً، وفق وكالة انباء الإمارات، عن خططها الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائعة على مستوى العالم، من خلال ضم ثلاثة معالم عالمية إلى قائمة المعالم الحصرية الأخرى التي تحتضنها، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز القطاع السياحي في الإمارة بحلول عام 2018 وبعده.

 

وتتضمن هذه المعالم "عالم وارنر براذرز أبوظبي" ومشروع "كلايم"، الذي سيضم أطول جدار تسلق داخلي على مستوى الإمارات، بالإضافة إلى "سي وورلد"، المدينة المتخصصة للحياة البحرية الأولى من نوعها في الجزيرة، التي من المتوقع أن تفتتح أبوابها أمام الزوار بحلول عام 2022.

 

ويحظى زوار الجزيرة سواءً من المقيمين في الإمارات أو القادمين إليها من الخارج بفرصة الاستمتاع بنخبة من خيارات التسوق والإقامة وكذلك الأنشطة الترفيهية والمطاعم.

 

وتحتضن الجزيرة عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد، وياس مول وحلبة مرسى ياس وياس مارينا، إضافة إلى مجموعة من المسارح والقاعات التي تستضيف أفضل الفعاليات العالمية، والفنادق والمعالم الترفيهية الأخرى بما في ذلك فندق ياس فايسروي ومضمار ياس لينكس للجولف وميدان دو وقاعة دو وغيرها الكثير حيث أصبحت الجزيرة تُعرف بأنها الوجهة الترفيهية التي تلتزم بتقديم تجارب فريدة ومتميزة لجميع زوارها

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