الاتحاد للطيران تُطلق وحدة متنقلة طولها 16 مترا في سوق السفر العربي﻿

تُطلقالاتحاد للطيرانوحدة عرض متنقلة لأول مرة في سوق السفر العربي الذي سيقام الأسبوع القادم في إمارة دبي، مما يوفر للوفود تجربة مباشرة مع منتجات المقصورات والخدمات على متن الطائرة الحائزة على الجوائز.

وقد سافرت وحدة العرض المتنقلة التي يبلغ طولها 16 متراً ويبلغ وزنها حوالي 22 طناً وقياسها 50 متراً مربعاً إلى الإمارات العربية المتحدة من أوروبا بعد أن قطعت ,00060 كيلومتر على مدار 18 شهراً انقضت في زيارة المعارض التجارية في كل من سويسرا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وأيرلندا، وبلجيكا وإسبانيا.

كما يستضيف الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من الضيوف المميزين على المنصة منهم عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة حليمة عدن. ستشارك حليمة عدن الصومالية المولد في جلسة أسئلة وأجوبة في الجانب الخاص بالمسرح من الجناح، حيث ستناقش شراكة الاتحاد للطيران الناجحة مع عالم الموضة.

كما ستشارك لاعبة هوكي الجليد الإماراتية، فاطمة العلي، في جلسة الأسئلة والأجوبة في جناح الشركة. ذاعت شهرة فاطمة في العام الماضي عندما اكتشفها أسطورة دوري الهوكي الوطني أن إتش أل بيتر بوندرا الذي كان في معسكر للهوكي في أبوظبي. واحتلت قصتها عناوين الأخبار العالمية عندما نقلتها الاتحاد للطيران إلى واشنطن العاصمة للقاء بأبطالها من لاعبي الهوكي الوطني أن إتش أي.

وفي هذا الخصوص، أفاد بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "يسرنا أن نعرض مرة أخرى منتجات الشركة وخدماتها عالمية المستوى وشبكتها العالمية وشراكاتها التسويقية الحائزة على الجوائز في جناحنا في سوق السفر العربي والذي سيضمّ هذا العام سلسلة من المناقشات التفاعلية والتثقيفية للأسئلة والأجوبة."

وأضاف قائلاً: "يضمّ سوق السفر العربي لعام 2017 مستوى آخر من الحماس بالنسبة للاتحاد للطيران حيث سيشهد الحدث الظهور الإقليمي الأول لوحدة المعرض المتنقلة المبتكرة والتي تعتبر الأولى من نوعها في العالم ووحدة المعرض المتنقلة الوحيدة لشركة طيران والتي ستضمن أن يكون جناح الاتحاد للطيران جدير بالمشاهدة لوفود سوق السفر العربي."

وتشتمل وحدة المعرض المتنقلة على نماذج من الحجم الطبيعي لكلٍّ من مقصورة "الإيوان " المؤلفة من ثلاث غرف والفريدة من نوعها على امتداد قطاع السفر التجاري، ومقصورة "مسكن الدرجة الأولى" وكلا المقصورتين توفرهما الاتحاد للطيران على متن أسطول طائراتها من طراز آيرباص A380، بالإضافة إلى مقصورة "جناح الدرجة الأولى" الذي توفره الشركة على متن طائرتها من طراز بوينغ 787.

كما تضم وحدة المعرض الترويجي المتنقلة التي تم طلاؤها بألوان التصميم الخاص بالشركة والذي يحمل عنوان "معالم من أبوظبي" استوديو درجة رجال الأعمال والمقاعد الذكية للدرجة السياحية.

يقوم جناح الاتحاد للطيران بالترويج لحملات الشركة التي تهدف إلى "ربط العالم عبر أبوظبي"، فضلاً عن العديد من "الشراكات الفائزة" التي تقيمها الشركة مع صناعة الأزياء وأسابيع الموضة السنوية، ومجموعة سيتي لكرة القدم، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى الفورمولا 1، ومهرجانات المذاق.

يشمل المعرض أيضاً عروض الطهي المباشرة التي يقدمها طهاة الاتحاد للطيران، ومن بين الملامح الرئيسية أيضاً توزيع آيس كريم النيتروجين السائل هدية على الوفود خلال "فترات الاستراحة في معرض السفر العربي".

كما سيحظى زوار الجناح بإطلاله على مستقبل السفر الجوي من خلال نظارات الواقع الافتراضي المتوافرة في منطقة الفيديو بالإضافة إلى أجهزة آي باد بود/ iPad pods مع التركيز بشكل خاص على مبنى مجمع المطار الرئيسي الجديد وعلى التحول الرقمي والابتكار الفريد للشركة.

علاوة على ذلك، يوفر المسرح الخاص بجناح الشركة مركزاً لجلسات الأسئلة والأجوبة مع الرؤساء التنفيذيين بالاتحاد للطيران، لتغطية مجالات مختلفة تتمثل في تجربة الضيوف وشراكات التسويق والبيئة والاستدامة.

يُعقد سوق السفر العربي 2017 في الفترة من الاثنين 24 إلى الخميس 27 إبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسيكون مقر معرض الاتحاد للطيران في الجناح رقم ME2310 قاعة رقم 2.

التعليق على الصورة: سوف تعرض الاتحاد للطيران وحدة المعرض المتنقل الأولى عالمياً والوحيدة في قطاع الطيران في سوق السفر العربي.