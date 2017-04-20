للمرة الأولى، السياحة اليابانية تشارك في سوق السفر العربي 2017﻿ وتبرز الطعام الحلال

تشارك منظمة السياحة الوطنية اليابانية في سوق السفر العربي 2017 للمرة الأولى كجزء من خطتها الاستراتيجية الجديدة لاستقطاب و الترحيب بالمزيد من زوار الشرق الأوسط و ليكونوا عامل و جزء مهم من تطلعاتها في جذب 40 مليون زائر في 2020.

و ستكون نسخة الـ 2017 لسوق السفر العربي، المقام في دبي من 24- 27 أبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات و المعارض،المنصة المثالية للمنظمة و شركائها للتواصل عن كثب مع محترفي السياحة و السفر في الشرق الأوسط و دول مجلس التعاون الخليجي لتزوديهم بالمعلومات والعروض المهمة ليستطيعوا بدورهم تسويق الوجهة بثقة لعاملائهم الباحثين عن ترحيب سياحي و تجربة يابانية فريدة. و سيضم الوفد الياباني ممثلين من السلطات السياحية في هوكايدو ،مكتب كيوتو للمؤتمرات و الزوار، فندق غرانفيا كيوتو، فنادق جابانز برنس،أيابكس و جي- لينكس و شركات ادارة الوجهة اليابانية.

و قد تزايد عدد الزوار الدوليين المتوجهين الى اليابان بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فمنذ سنة 2013، زاد عددهم الى أكثر من الضعف حيث وصل الى 24.5 مليون زائراً في سنة 2016 مقارنة ب10.3 مليون زائراً في 2013. و كانت 2016، هي السنة الأولى التي ترحب بها اليابان بعدد زوار فاق الـ20 ميلون، مما جعلها تضع خطة هادفة لتحقيق رقم الـ40 مليون زائر في 2020، فمن خلال المشاركة في سوق السفر، تطمح اليابان باقامة العديد من الشراكات التي تعود بالمنفعة المشتركة مع خبراء السفر في الشرق الأوسط و شركات الطيران المعروفة. و هذا بدوره يشجع المزيد من زوار المنطقة لخوض تجربة الجمال و الضيافة التي توفرها اليابان فقط بطريقة مميزة و مختلفة.

و في الحملة السياحية التي كشفت النقاب عنها المنظمة لسياح المنطقة ،حرصت اليابان على إبراز الهوية التراثية الفريدة للبلاد، الثقافة الشعبية المعاصرة، التجارب الفاخرة، التسوق الخالي من الضرائب و المطبخ الياباني " واشوكو" الذي صنف كتراث ثقافي من قبل " منظمة الينوسكو".

و من أجل تقديم الراحة المثلى و الترحيب المميز بالضيوف المسلمين و القادمين من الشرق الأوسط،فقد قامت الكثير من المطاعم و الفنادق في مختلف أنحاء البلاد ببذل مجهود واسع لتعلم احتياجات المسلمين و ثقافتهم لكي يزودهم بجميع الخدمات و الأطعمة الحلال المطابقة للشريعة الاسلامية و الثقافة الشرقية. و جميع هذه المعلومات يمكن الوصول اليها بسهولة من خلال الموقع المخصص للزائر المسلم: http://muslimguide.jnto.go.jp/eng/

كما سيتم الإعلان رسمياً عن حزمة السفر الخاصة باليابان وذلك بالاشتراك مع " الخطوط الجوية لكاثي باسيفك"،و المصممة حصراً للسياح الإماراتيين ،في سوق السفر العربي،سعياً لجلب المزيد من الزوار و تقديم عروض كبيرة لإجازات رائعة.

أما حزمة "طوكيو مت فوجي- كيوتو" تشمل رحلات عودة من دبي مع خطوط "كاثي باسيفك"، رحلات ذهاباً و إياباً من مطار "طوكيو" الى مطار "كيوتو"، ثلاثة أيام مع اقامة ليلية ووجبة إفطار في كل من فنادق "شيناغاوا برينس" في "طوكيو" وفندق "غرانفيا كيوتو"، وجولات في مدن طوكيو، فوجي و هاكون و مدينة "كيوتو ،فضلاً عن خدمات النقل من المطار من قبل السائقين المتقنين للغة الانجليزية. متوفرة لدى وكالات السفر الاماراتية المحلية و متواجدة حتى شهر ديسمبر من السنة الحالية.

لمزيد من المعلومات حول السفر الى اليابان، الرجاء زيارة : http://www.jnto.go.jp/eng/