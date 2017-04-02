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سياحة وفنادق

فندق ديوكس دبي الفاخر في نخلة جميرا يفتتح أبوابه رسمياً

أريبيان بزنس
الأحد، 2 إبريل 2017
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فندق ديوكس دبي الفاخر في نخلة جميرا يفتتح أبوابه رسمياً

أعلن فندق ديوكس دبي الفاخر من فئة الخمس نجوم في نحلة جميرا والذي يتميز بطابعه البريطاني التقليدي عن افتتاح أبوابه رسمياً. ويعتبر أول فندق يتم افتتاحه خارج المملكة المتحدة لعلامة "ديوكس" الراقية والتي تشتهر بشعبيتها بين المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى العاصمة البريطانية لندن.

ويضم الفندق الجديد 279 غرفة بما في ذلك 64 جناحاً وطابق (Liberty Duchess) المخصص للنساء فقط ويضم 20 غرفة، بالإضافة إلى 227 شقة فندقية مفروشة بالكامل و6 مطاعم مميزة.

وبهذا السياق قال عبدالله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة "سيفن تايدز": "يساهم افتتاح فندق ديوكس دبي بإضافة لمسة بريطانية راقية لقطاع الضيافة البريطانية في مدينة دبي. وسجل الفندق اهتماماً كبيراً منذ بدء فترة الافتتاح التجريبي التي انطلقت في ديسمبر الماضي، وتلقينا ردود فعل إيجابية للغابية ونتطلع للترحيب بالزوار وتوفير تجربة فريدة من نوعها".
 
وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يضم الفندق مطعم "جي بي آر" (Great British Restaurant) الذي سيقدم لضيوفه تشكيلة متنوعة من الأطباق البريطانية على إطلالة بحرية رائعة تحت إشراف الطهي الشيف التنفيذي مارتن كاهيل، وتضم قائمة الطعام المميزة العديد من الأطباق الشهيرة باستخدام المكونات الغذائية الطازجة، وسيتم إعداد قائمة طعام كلاسيكية جديدة كل أربعة أشهر. وتشمل خيارات قائمة الطعام السمك ورقائق البطاطا وطبق لانكشاير ومحار كولشستر والعديد غيرها.

ويمكن لضيوف الفندق أيضاً تناول العشاء في مطعم "ويست 14" الحائز على العديد من الجوائز والذي يوجد في نفس الموقع، ويشرف عليه الشيف كلايف بيريرا والذي جرى تكريمه بجائزة جائزة خلال حفل توزيع جوائز قادة قطاع الضيافة للعام 2016.

ومن جانبها قالت ديبرا دوجا، المدير التنفيذي لفندقي "ديوكس دبي" و"دويكس لندن": "إنني أتنقل حالياً بين مدينتي لندن ودبي وهذا ما ساهم بتعزيز خبرتي حول توقعات ومتطلبات المسافرين، وأنا واثقة بأن الفندق الجديد سيتجاوز توقعاتهم".

وسيتم إطلاق العديد من المطاعم الأخرى في الفندق خلال الأسابيع القادمة بما في ذلك مطعم "خيبر" المتخصص في الأطعمة الهندية الشمالية التقليدية والذي يعتبر أول فرع عالمي لهذه العلامة العائلية الشهيرة في مومباي، وذلك بالإضافة إلى "صالة الشاي" و"صالة السيجار".

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