Arabian business
سياحة وفنادق

السفارة السعودية في روسيا تحذر من معلومات مغلوطة حول التأشيرة الروسية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 19 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السفارة السعودية في روسيا تحذر من معلومات مغلوطة حول التأشيرة الروسية

واس-أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية بيانا أشارت فيه إلى صدور موافقة الحكومة الروسية أمس على دخول مواطني 18 دولة من بينها المملكة العربية السعودية إلى روسيا بنظام مبسط .

وقالت: " إن الموافقة الروسية هي لدخول منطقة الشرق الأقصى الروسي حصراً من خلال نقطة العبور في ميناء فلاديفستوك الواقع أقصى شرق البلاد وذلك وفق نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول إلكترونية لسفرة واحدة لأغراض السياحة أو الاستثمار أو القضايا الإنسانية، وتبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى 8 أيام".

وأكدت السفارة أنه نظراً للمعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بأن روسيا تسمح بدخول مواطني المملكة بدون تأشيرة، وتفادياً لإشكاليات مستقبلية، فأنها تود التأكيد لمواطني المملكة أن هذا النظام ينطبق حصراً على الزائرين من خلال نقطة العبور في ميناء فلاديفستوك أقصى شرق روسيا ، الذي يبعد عن موسكو 8 ساعات بالطائرة ، ولا ينطبق على القادمين إلى مطارات موسكو وسانت بطرسبرغ وغيرها .

المزيد من أخبار السعودية

تعليقات

المزيد في سياحة وفنادق

روسيا تسمح لرعايا 18 دولة بدخولها بلا تاشيرة

ماهي مدن الشرق الروسية التي تقبل مواطني دول عربية منها السعودية والإمارات بلا تأشيرة ؟

حوالي 309 آلاف صيني زاروا دبي منذ نوفمبر 2016

كيمبينسكي بالم جميرا يطرح عروضاً للعائلات في دول الخليج

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

3639 امرأة في دبي يتملّكن عقارات بـ 7 مليارات درهم

شركات لجباية الزكاة وتحصيل الضرائب في السعودية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »