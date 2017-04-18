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سياحة وفنادق

روسيا تسمح لرعايا 18 دولة بدخولها بلا تاشيرة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 18 إبريل 2017
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روسيا تسمح لرعايا 18 دولة بدخولها بلا تاشيرة
تتضمن القائمة 18 دولة وهي: الجزائر والبحرين وبروناي والهند وإيران وقطر والصين وكوريا الشمالية والكويت والمكسيك والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتونس وتركيا واليابان"

أقرت الحكومة الروسية قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها دخول الشرق الأقصى الروسي بدون الحاجة لتأشيرة دخول.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية: "تتضمن القائمة 18 دولة وهي: الجزائر والبحرين وبروناي والهند وإيران وقطر والصين وكوريا الشمالية والكويت والمكسيك والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتونس وتركيا واليابان".
وسيطبق على مواطني هذه الدول نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول تبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يوما وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى 8 أيام، ويمكن الحصول على هذه الوثيقة بشكلها الإلكتروني.

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