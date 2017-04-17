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سياحة وفنادق

ماهي مدن الشرق الروسية التي تقبل مواطني دول عربية منها السعودية والإمارات بلا تأشيرة ؟

أريبيان بزنس
الاثنين، 17 إبريل 2017
ماهي مدن الشرق الروسية التي تقبل مواطني دول عربية منها السعودية والإمارات بلا تأشيرة ؟

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دمتري مدفيديف، إعفاء السياح ورجال الأعمال من 18 بلداً، بينها 9 دول عربية، من تأشيرة الدخول إلى أقصى شرق روسيا، وهي المناطق المقابلة لليابان وتمتد من شمال الصين.

وأوضح ميدفيديف، أنه صدق على القرار بصورة رسمية. وتشمل الدول المعفاة من التأشيرة ثماني دول عربية، هي الإمارات والبحرين وقطر وتونس والمغرب والجزائر والسعودية وعمان والكويت، كما تضم بروناي وإيران والهند وكوريا الشمالية والمكسيك وسنغافورة وتركيا واليابان.


وقال مدفيديف أن يكفي أن يقوم السياح بإدخال بياناتهم في موقع إنترنت خاص بالخدمة ليتمكنوا من الدخول إلى شرق روسيا وأن مبدأ التعامل بالمثل هو معيار الدول التي سمح لرجال الأعمال والسياح فيها بالدخول بدون تأشيرة .

 

وأقرت البرلمان الروسي هذه القائمة الخاصة بالدول التي يمكن لمواطنيها دخول الشرق الأقصى الروسي دون الحاجة لتأشيرة دخول، ومن بينها المملكة العربية السعودية، وقال بيان، نُشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية، إن الدول الـ18 التي سيُسمح لمواطنيها بالدخول دون الحاجة إلى تأشيرة هي: الجزائر والبحرين وبروناي والهند وإيران وقطر والصين وكوريا الشمالية والكويت والمكسيك والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسنغافورة وتونس وتركيا واليابان.

 

 

 

وسيطبَّق على مواطني هذه الدول نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول، تبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يومًا، وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى ثمانية أيام. ويمكن الحصول على هذه الوثيقة بشكلها الإلكتروني. 

 

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