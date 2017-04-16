حوالي 309 آلاف صيني زاروا دبي منذ نوفمبر 2016

استقبلت مطارات دبي الدولية 308 آلاف و 794 زائرا صينيا منذ نوفمبر2016 وحتى نهاية مارس الماضي فيما بلغ عدد الزوار الصينيين الذين منحوا تأشيرات دخول مجانية لدى وصولهم إلى مطارات دبي تسمح لهم بالبقاء في الدولة لمدة أقصاها شهرين بمعدل 60 يوما منذ تفعيل قرار بهذا الشأن خلال الفترة نفسها 265 ألفا و 698 زائرا.

صرح بذلك سعادة اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وفق المكتب الإعلامي لدبي، وقال إن تسليط الضوء على الأهمية التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لشراكتها الإستراتيجية مع الصين يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين ويرسخ مكانة الدولة ويحقق حضورا عالميا لها ضمن منظومة الدول الكبرى على مستوى العالم.

وأضاف إن قيادتنا الحكيمة أكدت أن علاقاتنا مع الصين علاقات استراتيجية وذات أولوية كبرى تسعى من خلالها إلى توسيع التعاون والتبادل مع الجانب الصيني بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين في المجالات كافة، مشيرا إلى أن دولة الامارات شريك إقتصادي للعديد من الدول ومن المهم فتح سبل التعاون والشراكة مع دول العالم كافة خاصة مع دولة كبيرة كالصين الشعبية.

وأكد المري أن دولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص تعد وجهة سياحية عالمية يأتيها الزوار من كل أنحاء العالم لجمالها وكونها أرضا آمنة ومستقرة، منوها إلى أن إقامة دبي حريصة على تنفيذ وتفعيل قرارات الحكومة بما يعكس طموحاتها وتوجهاتها وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة مع مختلف الدول.