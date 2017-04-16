أفضل 5 صالات طيران لرفاهية قصوى من حول العالم

يمكن لتجربة الانتظار في المطار بين رحلات متصلة، أو قبل انطلاق الرحلة المخطط لها، أن تكون تجربة استمتاع بأعلى درجات الرفاهية والفخامة على أمل ألا تنتهي هذه التجربة، على عكس الاعتقاد السائد بين المسافرين بشأن الانتظار في المطار، وذلك إذا قررتم زيارة واحدة من صالات الطيران الفخمة التالية.

الخطوط الجوية القطرية: صالة المرجان لرجال الأعمال في مطار حمد الدولي

تتميز صالة المرجان لرجال الأعمال بتصميمها الفاخر، حيث يبرز تصميمها فخامة التراث العرابي من قطع الرخام الفاخر، والمصنوعات اليدوية، والأسقف العالية والجدران البرونزية المزينة بالخط العربي المزخرف كي تمنحك إحساساً بأصالة الشرق.

كما تنافس هذه الصالة أي فندق من فئة خمس نجوم بجدارة، إذ تضم عدة مناطق لتناول الطعام تناسب أذواق جميع المسافرين، من الاختيار من القائمة أو البوفيه المفتوح. كما أنها تملك غرفاً عائلياً لضمان الخصوصية والاسترخاء بعيداً عن ضوضاء المطار، بأرائك جلدية، وشاشات تلفاز كبيرة، وغرف ألعاب، عدا عن غرف الاستحمام بمساحات رحبة. أما بالنسبة لرجال الأعمال، توفر الصالة قاعة للاجتماعات ومركزاً متكاملاً لخدمات الأعمال، إضافة لأماكن هادئة للعمل مجهزة بشاشات شخصية، واتصال لاسلكي مجاني بالإنترنت.

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الخطوط الجوية البريطانية: صالة كونكورد في مطار لندن هيثرو

توفر هذه الصالة للمسافرين أجواء مثالية للاسترخاء والاستراحة من عناء السفر، وبالأخص لعشاق التسوق لأخذ قسط من الراحة بعد قضاء ساعات من التسوق في أحد أشهر مطارات العالم لهذا الهدف. يمكنكم الاستمتاع بتناول المشروبات المختلفة، والاستفادة من خدمات المنتجع الصحي في هذه الصالة.

كما توفر للمسافرين إمكانية متابعة أعمالهم عبر اتصال إنترنت لاسلكي، مما يضمن لهم عدم الانقطاع عمّا يدور حولهم أثناء الانشغال برحلاتهم. ولا تتميز صالة كونكورد بمساحتها الضخمة فحسب، إنما تعد أيضاً من أفضل صالات الطيران الفخمة وفق التصنيفات العالمية.

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الخطوط التايلاندية: صالة الدرجة الأولى الملكية في بانكوك

يبدأ مضيفو هذه الصالة تدليل زوارهم منذ لحظة وصولهم المطار، حيث يهيئون لهم استقبالاً خاصاً ويصحبونهم إلى صالة الدرجة الأولى. توفر هذه الصالة غرفاً أشبه بغرف المعيشة، وأما نقطة التميز الحقيقية فهي المنتجع الصحي الفاخر في هذه الصالة، بخدمات لمدة ساعة كاملة لرواد الدرجة الأولى، وهي أفضل خدمات قد تحظى بها في أي مطار في العالم على الإطلاق. دلل نفسك الآن وانعم بمزيد من الرفاهية،احجزالآنمعالخطوطالتايلاندية عبر تجول.

الخطوط السنغافورية: صالة كريس فلاير الذهبية في مطار شانغي

تمنح هذه الصالة المسافرين إحساساً بأنهم يسترخون في بيتهم الخاص، حيث تتميز بتصميمها الحميم والدافئ، وتوفر بوفيه لمختلف أنواع الأطعمة، وأماكن لمتابعة المحطات التلفزيونية، وأماكن للعمل متصلة بالإنترنت، كل هذا وسط أجواء مريحة مطلة على الماء والخضرة.

وتتميز هذه الصالة بكونها صديقة للأطفال والعائلة، وتوفيرها كافة المزايا للمتعة التي تناسب كافة الأعمار.

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الاتحاد للطيران: صالة الدرجة الأولى والمنتجع الصحي في مطار أبوظبي الدولي

توفر هذه الصالة الفاخرة خدمات تختلف عن أي صالة عادية، إذ تستطيع المسافرات من النساء تدليل أنفسهن بحجز جلسة لتنسيق الحواجب أو تصفيف الشعر أو العناية بالأظافر، أما المسافرون من الرجال فيمكنهم الاعتناء بمظهرهم أثناء الانتظار بالقيام بحلاقة الذقن أو الشعر، إضافة إلى جلسات التدليك.

كما تعدّ هذه الصالة محطة مثالية للعائلة، إذ أن هناك غرفة مصممة للصغار، تتضمن مختلف الألعاب لعالم متكامل من المرح. ولا داعٍ لذكر وجود مركز للأعمال، وأجهزة تلفاز خاصة، وقائمة طعام وبوفيه متنوع، وغرف الاسترخاء والاستحمام، وغرفة الصلاة.

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