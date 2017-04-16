أفضل الوجهات السياحية لقضاء العطلة الصيفية

مع بدء فصل الصيف الحار وموسم الإجازات والسفر، يتطلّع الكثيرون للتخطيط لرحلات شيّقة وقضاء عطلة صيفية لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء. تتنوّع الخيارات والوجهات السياحية العديدة التي تجذب الملايين من السيّاح كل سنة، مما يجعل الاختيار صعباً في بعض الأحيان.

من الأماكن الباردة التي تجعلك تنسى حر الصيف وتقضي أمتع الأوقات، إلى الوجهات التي يعشقها محبّو التسوّق، والشواطئ الرملية الساحرة التي تُنسيك التعب وتمنحك طاقة جديدة، والوجهات التي تقدّم لك تجربة تراثية من روح البلد وتشعرك بأنّك من سكّانها الأصليين. نقدّم لك هنا 10 من الوجهات السياحية الساحرة التي ستضمن لك عطلة صيفية رائعة وأوقات لا تُنسى وتشويق يبدأ من لحظة حجزرحلةالطيرانوالفنادق عبر تجول.

باريس، مدينة الحب وعاصمة الموضة

لا شيء يضاهي قضاء إجازتك في الوجهة السياحية الأولى في العالم، باريس، التي تستقطب الملايين من السيّاح كل عام. احجز طيران إلىباريس، ولا تفوّت التسكّع في طرقاتها المزدحمة التي يضفي عليها جمالاً راقياً وتراثاً عريقاً لمسة ساحرة ملؤها الرومانسية والفن والرقي.

ميونخ، مدينة الثقافة العالمية المطلّة على جبال الألب

تشتهر ميونخ بمتاحفها ومعارضها الفنيّة، والقصور والكنائس الأثرية التي تجعل منها وجهة لكل محبّي الثقافات القديمة والحديثة. احجزطيران إلى ميونخ، واقض أروع الأوقات في أحضان الطبيعة على سهولها الخضراء المرتفعة المطلّة على جبال الألب.

برشلونة، مدينة العراقة الإسبانية

تتميّز برشلونة بفنّها المعماري العريق الذي يمنح شوارعها رونقاً خاصاً من روح التراث. عند زيارتك برشلونة، لا تفوّت زيارة "كازا ميلا" البناء الذي شُيّد في بداية القرن العشرين والذي يتميّز بواجهاته الحجرية ونوافذه الحديدية، وكنيسة ساغرادا فاميليا الشهيرة. احجز تذكرة الطيران إلى برشلونة واستمتع بعراقة هذه المدينة الاسبانية الساحرة.

لندن، مدينة الضباب المشرقة

لندن هي المدينة التي تدخّر لزائريها ما يدهشهم عاماً بعد آخر، ففي أي وقت تزور فيه هذه المدينة الساحرة، ستكتشف شيئاً جديداً.احجزتذكرةطيرانإلىلندن، أقدم المدن العظمى في العالم واقض رحلة ستشعر خلالها بأنّك وسط تاريخ عريق وحضارة ساحرة وثقافات غنيّة.

اسطنبول، مدينة الثقافة والفن والعمران

لن تحتاج لدليل سياحي عند زيارة مدينة اسطنبول، لأنّ كل شارع من شوارعها هو معلم سياحي بحد ذاته. تحفل هذه المدينة بمعالم جذب عديدة من "الجامع الأزرق" الفخم الذي يضم ست مآذن إلى متحف "آيا صوفيا" وأسوار القسطنطينية وأقدم الأسواق المسقوفة. احجز تذكرة طيران الى اسطنبول واستكشف معالم هذه المدينة الرائعة.

نيس، مدينة الينابيع والشواطئ

استرخ على رمال الشاطئ الذهبية واقض أوقات لا تُنسى في مدينة نيس الفرنسية الساحرة. تتميّز هذه المدينة بجوّها المنعش وشواطئها الساحرة، كما تضم أكثر من 150 نبعاً للمياه تصب في بحيرات صغيرة. احجز تذكرة طيران إلى نيس واقض اجازتك في أرقى الفنادق التي ستقدّم لك أفضل مستوى من الخدمات.

نيويورك، مدينة الثقافات المتنوّعة

نيويورك هي وجهة عالميّة للسياحة حافلة بالتاريخ والأحداث التي تمثّلها معالمها القديمة مثل تمثال الحريّة ومكتبة نيويورك العامّة وأوبرا متروبوليتان، وغيرها من المعالم الشهيرة. احجز تذكرة طيرانإلىنيويورك ولا تفوّت اتخاذ صورة تذكارية في "وول ستريت" الذي يتم فيه تصوير العديد من الأفلام الشهيرة.

عمّان، المدينة العريقة بآثارها وتاريخها

تشتهر عمّان بمعالمها الأثرية القديمة مثل "قلعة عمّان" المحاطة بسور ضخم والواقعة على جبل القلعة، حيث يتواجد بقايا كنيسة بيزنطية ترجع إلى القرن السادس الميلادي، وبقايا للقصر الأموي وبركة صخرية مستديرة. ومن معالمها الشهيرة مدرّج الأوديون وقصر النويجيس الذي يعود إلى عائلة رومانية، بالإضافة إلى الكهوف والأماكن الأثرية الأخرى.

روما، المدينة الجميلة بكل تفاصيلها

روما الغنيّة عن التعريف، العاصمة الإيطالية التي يقصدها الكثير من السيّاح على طول العام. تتميّز بجمال تفاصيلها والنوافير المنتشرة في ساحاتها العامّة، التي يعد من أجملها "نافورة تريفي" بتماثيلها ونوافيرها الساحرة. احجز طيران إلى روما واقض أروع الأوقات في حديقة فيلا بورقيزي بتصميمها الأثري الرائع وحديقة حيوانات روما.

شرم الشيخ، المدينة المفعمة بالحياة والبهجة

شرمالشيخ هي المدينة المصريّة السياحية من الطراز الأول، تجمع بين سحر الطبيعة، الشواطئ الخلّابة وصخب المدينة والموسيقى والحفلات الليلية في قرية ألف ليلة وليلة والفنادقالفخمة. احجز تذكرة طيران إلى شرم الشيخ ولا تفوّت التنزّه في خليج نعمة وتناول الأطباق المصرية التقليدية اللذيذة. وإذا كنت من عشّاق السباحة والألعاب المائية، ستستمتع بالعديد من النشاطات الشيّقة مثل الغوص والصيد والرحلات البحريّة.