كيمبينسكي بالم جميرا يطرح عروضاً للعائلات في دول الخليج

أعلن فندق "كيمبينسكي بالم جميرا ريزدنس" عن مشاركته في معرض سوق السفر العربي 2017 الذي يقام في دبي خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري.



وقالت السيدة زينب بيكير مديرة إدارة التسويق والمبيعات لفندق "كيمبينسكي بالم جميرا ريزدنس، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس "انه سيتم خلال هذه المشاركة اطلاق المزيد من العروض الخاصة بالسياحة العائلية لضيوفنا وزوارنا من الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة شهر رمضان المبارك وعطلات الصيف".



وأضافت ان فريق العمل سيحرص على ترويج الخدمات لأن معرض سوق السفر العربي يمنح فرصة التعرف و الالتقاء بممثلي الشركات السياحية و البحث عن فرص التعاون معهم.



وقالت سوف نطلع زوارنا في معرض سوق السفر العربي على الخدمات الفاخرة الخاصة بالفندق مشيرةالى إن سوق الإمارات هو مفتاح للسياحة خصوصا دبي التي تتميز كواجهة سياحية إقليميا و عالميا.



