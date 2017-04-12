دبي: نصائح للسفر والحصول على التأشيرات بواسطة شركة إف إس VFS

هل أصبح لديك توجس من السفر ؟ معك حق بمعاناة التقدم للحصول على تأشيرة ثم تشديد بعض الإجراءات نالت حتى من محرر أريبيان بزنس كاتب هذه السطور وجعلته يسافر كل بضعة سنوات على مضض. وبعد عشر سنوات من التقدم للحصول على التأشيرة الفرنسية من القنصلية في شارع الشيخ زايد، يبدو أن موقع التقدم للتأشيرة وكل الأمور الأخرى تغيرت تماما.

جال محرر أريبيان بزنس في مركز VFS لخدمات السفر بالحصول على تأشيرات الخدمة وفيما يلي خطوات تسهل هذه المهمة التي تتولها الشركة في إف إس من خلال التحقق من توفر الوثائق المطلوبة وهي أهم جانب في العملية. كما يجد في المركز منصة لأخذ البيانات الحيوية للمتقدم للفيزا- مثل بصمة الأصابع وصول للوجه.

توكل دول عديدة مهام تقديم التأشيرات - الفيزا- لشركات مثل شركة في إف إس - VFS Global- التي تقوم بتسهيل التقدم للحصول على تأشيرات دول عديدة في الإمارات العربية المتحدة وفي أحد مقراتها في مركز وافي يمكن الاستفادة منها لتوفير الوقت بإعداد الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة شنجن للدول الأوروبية ودول عديدة أخرى. تقدم هذه الشركة مجرد حلول تقنية دون البت بقرار منح التأشيرة من خلال 120 مركزا في الشرق الأوسط، لتؤمن خدماتها التقنية وغيرها لحوالي 21 حكومة في كل من الإمارات والكويت والأردن ولبنان وقطر والبحرين وعمان وإيران والعراق.

خطوة البداية من هنا بتحديد البلد الذي تنوي السفر إليه، ثم تحديد البلد الذي تقيم فيه

http://www.vfsglobal.com

ومثلا، إذا كنت في الإمارات تسعى للحصول على التأشيرة الفرنسية ستظهر الخطوات الرئيسة هنا مع طلب التأشيرة

http://www.vfsglobal.com/france/uae

وستجد في الرابط التالي قائمة الوثائق المطلوبة هنا :

http://www.vfsglobal.com/France/UAE/pdf/business.pdf

بصورة عامة، يستدعي الحصول على تأشيرة من معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة شراء تأمين صحي للسفر، وهنا في دبي مثلا، تقدم عدة شركات التأمين الموجودة في جوار مركز VFS

في مول وافي، بوليصات تأمين متعددة، منها تأمين عالمية يغطي كل الدول وآخر محدود بأوروبا أو أمريكا الشمالية، كما تتوفر بوليصة لمدة 3 أشهر أو سنة لقاء مبلغ يتراوح بين 300 و600 درهم، وإذا أردت توفير نفقاتك استفسر من ذات شركة التأمين الصحي لديك حول إضافة تأمين السفر قبل دخول معمة أخرى في الوثائق والأوراق في آخر لحظة قبل السفر.

بعد تحقق الموظف من استكمالك للوثائق المطلوبة يمكنك أن تختار استلام جواز السفر بعد البت بحصولك على الفيزا- التأشيرة- إما بحضورك شخصيا لاستلامه وهي أسرع طريقة- بتبليغك برسالة هاتفية، أو يمكنك طلب استلامه بالبريد وهو الأمر الذي يستغرق وقتا أطول بقليل.