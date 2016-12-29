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سياحة وفنادق

بوتين للسيسي: رحلات الطيران إلى مصر ستستأنف "في القريب العاجل"

أريبيان بزنس
الخميس، 29 ديسمبر 2016
بوتين للسيسي: رحلات الطيران إلى مصر ستستأنف "في القريب العاجل"

القاهرة 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي اليوم الخميس بأن رحلات الطيران بين البلدين ستستأنف في القريب العاجل.

وجاء في البيان "أكد الرئيس بوتين عزم روسيا استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين القاهرة وموسكو في القريب العاجل."

كانت الرحلات الجوية بين مصر وروسيا قد توقفت بعد انفجار طائرة روسية فوق سيناء في أكتوبر تشرين الأول 2015. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

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