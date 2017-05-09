Arabian business
مواصلات

راكب يهدد بتفجير طائرة سعودية في طريقها من السعودية إلى القاهرة‎

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 9 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
راكب يهدد بتفجير طائرة سعودية في طريقها من السعودية إلى القاهرة‎

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت سلطات الأمن المصرية حالة الطوارئ في مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد تهديد راكب بتفجير طائرة تابعة لشركة طيران ناس السعودية الاقتصادية قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار القاهرة الدولي.

 

ونقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن مصدر أمني "إن أجهزة الأمن ألقت القبض على الراكب فور هبوط الطائرة بسلام في مطار القاهرة، بعدما تعامل طاقم الطائرة بحكمة معه، حيث تسلمته جهات التحقيق".

 

وأوضح المصدر "أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة (فلاي ناس) القادمة من جدة يطلب استدعاءً عاجلاً للشرطة؛ بسبب تهديد راكب مصري بتفجير الطائرة".

 

وأعلنت أجهزة الأمن الاستنفار بمهبط الطائرة التي حطت بعد دقائق من التهديد، وصعدت سلطات الأمن إلى الطائرة، وتمت السيطرة على الراكب، وتسليمه إلى إحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه.

 

وأضاف المصدر أن فريقاً أمنياً يُجري حالياً تحقيقاً مع طاقم الطائرة لكشف تفاصيل الواقعة، بعدما سيطرت حالة من الهلع على ركاب الطائرة التابعة لشركة ناس الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الطيران منخفض التكلفة في السعودية، وهي شركة مملوكة بنسبة 34.1 بالمئة لشركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية المملوكة للملياردير الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

 

ولم يذكر تقرير إرم نيوز جنسية الراكب أو ما إذا كان الراكب يحمل سلاحاً ما معه.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

طيران ناس تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب بالسوق السعودي منتصف 2017

طيران ناس تشتري 60 طائرة إيرباص من طراز A320neo

طيران ناس السعودية تبرم اتفاقاً مع إيرباص لشراء طائرات بـ 32.25 مليار ريال

السلام لصناعة الطيران السعودية تعتزم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب من 5 لـ10 سنوات

تعليقات

المزيد في مواصلات

التحقيق في حادث هبوط مروحية فوق مياه البحر بإمارة أبوظبي

طيران الإمارات وكارجولوكس تتفقان على تقاسم سعة الشحن الجوي

الكويت تطلق مشروع مبنى الركاب الجديد بمطارها الدولي

شركة إماراتية مصرية توقع عقد تشغيل 7 خطوط نقل عام ذكية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : أنجلينا جولي تنتقل مع أطفالها إلى منزل جديد بالقرب من طليقها "براد بيت"

روان .... أرملة في شهر عسلها!

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »