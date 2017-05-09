راكب يهدد بتفجير طائرة سعودية في طريقها من السعودية إلى القاهرة‎

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت سلطات الأمن المصرية حالة الطوارئ في مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد تهديد راكب بتفجير طائرة تابعة لشركة طيران ناس السعودية الاقتصادية قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار القاهرة الدولي.

ونقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن مصدر أمني "إن أجهزة الأمن ألقت القبض على الراكب فور هبوط الطائرة بسلام في مطار القاهرة، بعدما تعامل طاقم الطائرة بحكمة معه، حيث تسلمته جهات التحقيق".

وأوضح المصدر "أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة (فلاي ناس) القادمة من جدة يطلب استدعاءً عاجلاً للشرطة؛ بسبب تهديد راكب مصري بتفجير الطائرة".

وأعلنت أجهزة الأمن الاستنفار بمهبط الطائرة التي حطت بعد دقائق من التهديد، وصعدت سلطات الأمن إلى الطائرة، وتمت السيطرة على الراكب، وتسليمه إلى إحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه.

وأضاف المصدر أن فريقاً أمنياً يُجري حالياً تحقيقاً مع طاقم الطائرة لكشف تفاصيل الواقعة، بعدما سيطرت حالة من الهلع على ركاب الطائرة التابعة لشركة ناس الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الطيران منخفض التكلفة في السعودية، وهي شركة مملوكة بنسبة 34.1 بالمئة لشركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية المملوكة للملياردير الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

ولم يذكر تقرير إرم نيوز جنسية الراكب أو ما إذا كان الراكب يحمل سلاحاً ما معه.