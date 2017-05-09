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مواصلات

طيران الإمارات وكارجولوكس تتفقان على تقاسم سعة الشحن الجوي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 9 مايو 2017
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طيران الإمارات وكارجولوكس تتفقان على تقاسم سعة الشحن الجوي

قالت طيران الإمارات يوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا مع كارجولوكس لتقاسم سعة الشحن الجوي، مما يتيح لطيران الإمارات التي مقرها دبي استخدام طائرات شحن بوينج 747 بشكل دائم بعد أن ترد الطائرتين اللتين تستأجرهما حاليا في وقت لاحق هذا العام.

 

ووفق رويترز، قالت طيران الإمارات في البيان إن وحدتها للشحن الجوي سكاي كارجو وقعت مذكرة التفاهم مع كارجولوكس، التي لا تعمل فقط في الشحن الجوي للبضائع، في ميونيخ بألمانيا.

 

وبموجب الاتفاق تستطيع طيران الإمارات استخدام طائرات الشحن الجوي 747 التابعة لكارجولوكس التي مقرها لوكسمبورج في حين تزيد الأخيرة عدد رحلاتها إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي ورلد سنترال من ثلاث رحلات أسبوعيا في الوقت الحالي.

 

ولم يذكر البيان عدد الرحلات الجديدة التي ستسيرها كارجولوكس. في حين قالت متحدثة باسم سكاي كارجو إن طائرتي الشحن 747 المستأجرتين من ايه.اس.ال ستُردان في وقت لاحق من العام الحالي.

 

وستسمح طيران الإمارات لكارجولوكس باستخدام مساحات شحن البضائع على متن طائراتها لنقل الركاب وستبدأ وحدتها للشحن الجوي تسيير رحلات إلى لوكسمبورج في يونيو حزيران.

 

وقامت شركات طيران أخرى بتوقيع اتفاقات شراكة في العامين الماضيين لتعزيز أنشطة الشحن وسط أوضاع صعبة في السوق حيث تحالفت لوفتهانزا مع إيه.إن.إيه وكاثاي باسيفيك ويونايتد على سبيل المثال

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